TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

„Real“ pasipildė tarp jaunimo dominavusiu ispanu

2025-08-27 12:55 / šaltinis: krepsinis.net
2025-08-27 12:55

Madrido „Real“ sudėtį papildė talentinguoju Izanu Almansa.

I.Almansa grįžo į Madridą (FIBA nuotr.)

Madrido „Real“ sudėtį papildė talentinguoju Izanu Almansa.

0

Ispanijos klubas skelbia aukštaūgiui įteikęs net ketverių metų kontraktą.

20 metų 208 cm ūgio puolėjas gimė Mursijoje, dvejus metus tobulėjo „Real“ sistemoje, o sulaukęs vos šešiolikos persikėlė už Atlanto, kur įgūdžius ugdė „Overtime Elite“ projekte.

2023–2024 metų sezoną I.Almansa praleido Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) G lygoje, o praėjusį sezoną žaidė Australijoje, Perto „Wildcats“ klube.

Australijos pirmenybėse jaunuolio skaičiai siekė 16 minučių, 6,8 taško, 3,9 atkovoto kamuolio ir 0,7 rezultatyvaus perdavimo.

I.Almansa dominavo jaunimo krepšinyje, 2022-aisiais tapdamas Pasaulio 17-mečių taurės MVP ir vicečempionu, tais pačiais metais nuskynė Europos 18-mečių čempionato auksą. 2023-aisiais jis tapo Pasaulio 19-mečių taurės čempionu ir MVP, žaisdamas prieš metais vyresnius varžovus.

Solidžius skaičius jis rinko ir pernykštėse 20-mečių pirmenybėse – 24 minutės, 15,7 taško, 6,9 atkovoto kamuolio, 2,7 rezultatyvaus perdavimo ir 21 naudingumo balas. Vis dėlto fiasko patyrę ispanai liko vos septinti.

20-mečių pirmenybėse jis galėjo žaisti ir šią vasarą, tačiau pasirinko dalyvavimą NBA Vasaros lygoje. Jis jau yra debiutavęs ir Ispanijos rinktinėje, kuriai atstovavo Europos čempionato atrankoje.

