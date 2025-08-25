Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

„Bayern“ papildė Kanados rinktinės narys

2025-08-25 13:53 / šaltinis: krepsinis.net
2025-08-25 13:53

Tarpsezoniu Roku Jokubaičiu pasipildęs Miuncheno „Bayern" paskelbė apie dar vieną naujoką.

I.Mike&#039;as keliasi į Bavariją (FIBA nuotr.)

Tarpsezoniu Roku Jokubaičiu pasipildęs Miuncheno „Bayern“ paskelbė apie dar vieną naujoką.

Vokietijos klubas pranešė apie dvejų metų kontraktą su Isiaha Mike’u.

Puolėjas praėjusį sezoną atstovavo Belgrado „Partizan“ ir Eurolygoje per 15 minučių rinko 3,9 taško (26 procentai tritaškių), 2,4 atkovoto kamuolio, 0,7 rezultatyvaus perdavimo bei 4 naudingumo balus.

Adrijos lygoje 28 metų 201 cm ūgio atleto skaičiai siekė 17 minučių, 5,2 taško (39 procentai tritaškių), 3,5 atkovoto kamuolio, rezultatyvų perdavimą bei 6,2 naudingumo balo.

„Partizan“ tapo Serbijos ir Adrijos lygos čempionais, o Eurolygoje užėmė dvyliktąją vietą (16/18). Trimis pergalėmis daugiau iškovojęs „Bayern“ (19/15) liko trimis laipteliais aukščiau.

Šiuo metu I.Mike’as atstovauja Kanados rinktinei Amerikos čempionate, ant parketo pasirodė viename iš dviejų mačų bei pasižymėjo 6 taškais ir 6 atkovotais kamuoliais prieš Venesuelą.

