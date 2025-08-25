„Bayern“ papildė Kanados rinktinės narys

Vokietijos klubas pranešė apie dvejų metų kontraktą su Isiaha Mike’u.
𝐖𝐄𝐋𝐂𝐎𝐌𝐄 𝐈𝐒𝐈𝐀𝐇𝐀 👋— FC Bayern Basketball (@FCBBasketball) August 25, 2025
We've signed Canadian national team player @Kkingzayy15, who last played for @PartizanBC! Read all about it ⤵️#FCBB #WeBallTogether #Mike2027
Puolėjas praėjusį sezoną atstovavo Belgrado „Partizan“ ir Eurolygoje per 15 minučių rinko 3,9 taško (26 procentai tritaškių), 2,4 atkovoto kamuolio, 0,7 rezultatyvaus perdavimo bei 4 naudingumo balus.
Adrijos lygoje 28 metų 201 cm ūgio atleto skaičiai siekė 17 minučių, 5,2 taško (39 procentai tritaškių), 3,5 atkovoto kamuolio, rezultatyvų perdavimą bei 6,2 naudingumo balo.
„Partizan“ tapo Serbijos ir Adrijos lygos čempionais, o Eurolygoje užėmė dvyliktąją vietą (16/18). Trimis pergalėmis daugiau iškovojęs „Bayern“ (19/15) liko trimis laipteliais aukščiau.
Šiuo metu I.Mike’as atstovauja Kanados rinktinei Amerikos čempionate, ant parketo pasirodė viename iš dviejų mačų bei pasižymėjo 6 taškais ir 6 atkovotais kamuoliais prieš Venesuelą.
