TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

Š.Jasikevičiaus auklėtinis aikštę paliko ant neštuvų

2025-08-23 14:27 / šaltinis: krepsinis.net
2025-08-23 14:27

Šarūnas Jasikevičius šeštadienio rytą turėjo su nerimu žiūrėti vaizdo įrašą iš Angolos ir Žaliojo Kyšulio rungtynių.

J.Bango patyrė traumą (FIBA nuotr.)

Šarūnas Jasikevičius šeštadienio rytą turėjo su nerimu žiūrėti vaizdo įrašą iš Angolos ir Žaliojo Kyšulio rungtynių.

0

Angolai atstovaujantis centras Jilsonas Bango, turintis kontraktą su Stambulo „Fenerbahče“, patyrė kelio traumą ir aikštę paliko neštuvuose.

26 metų 208 cm ūgio angoliečiui tai turėjo būti antrieji metai Eurolygoje. Praeitą sezoną jo skaičiai per 7 minutes siekė 2,7 taško, 1,8 atkovoto kamuolio ir 3 naudingumo balus.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

