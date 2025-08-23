Š.Jasikevičiaus auklėtinis aikštę paliko ant neštuvų

Angolai atstovaujantis centras Jilsonas Bango, turintis kontraktą su Stambulo „Fenerbahče“, patyrė kelio traumą ir aikštę paliko neštuvuose.
26 metų 208 cm ūgio angoliečiui tai turėjo būti antrieji metai Eurolygoje. Praeitą sezoną jo skaičiai per 7 minutes siekė 2,7 taško, 1,8 atkovoto kamuolio ir 3 naudingumo balus.
Jilson Bango'nun sakatlandığı pozisyon ve kenara alındığı anlar pic.twitter.com/LJRFn2u7iL— Souvess (@souvess) August 22, 2025
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!