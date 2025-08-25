Kuzminskas: „Lietuvos sirgalių palaikymas bus itin svarbus Europos čempionate“

Pirmą kartą nuo 2013 m. puolėjas vieną iš didžiųjų FIBA organizuojamų turnyrų pasitinka ne kaip Lietuvos rinktinės narys, o sirgalius.
Praėjusį vasarį, po paskutiniojo Europos čempionato atrankos lango, karjerą rinktinėje nusprendęs baigti M. Kuzminskas šiuo metu jau yra Graikijoje, kur pradėjo pasiruošimą naujajam sezonui su Atėnų AEK klubu.
Paklaustas, kokį įspūdį palieka Rimo Kurtinaičio vadovaujama rinktinė, 35-erių M. Kuzminskas atsakė:
„Yra dvi pusės. Iš vienos pusės, rinktinė atrodo labai simpatiškai – agresyvi gynyba, greitas puolimas, daug atakų, gražus akiai krepšinis. Iš kitos pusės, tai yra tik kontrolinės rungtynės ir rezultatą didžiuosiuose turnyruose dažniausiai nulemia 1–2 rungtynės atkrintamosiose varžybose. Reikia palinkėti, kad komanda išlaikytų tą sportinę formą, agresiją ir geriausią savo krepšinį sužaistų tada, kai to labiausiai reikės.“
M. Kuzminskui paskelbus apie karjeros rinktinėje pabaigą, komandos vyr. treneris Rimas Kurtinaitis sau būdingu stiliumi užsiminė, kad jeigu pasiruošimo Europos čempionatui metu susiklostys tam tikra situacija, M. Kuzminskas dar galėtų sugrįžti ir padėti rinktinei.
Ar Eurolygos ir NBA patirties turintis vilnietis džiaugiasi, kad jo „greitosios pagalbos“ neprireikė ir visą vasarą krepšininkas galėjo skirti poilsiui?
„Matote… (ilgai juokiasi). Mano sprendimas jau buvo pribrendęs. Pagal zodiako ženklą esu „Svarstyklės“, todėl man daug kur gyvenime būna sudėtinga priimti svarbesnius sprendimus, ypač tokį didelį. Buvo labai neįprasta stebėti, kai rinktinė renkasi į treniruočių stovyklą. Bet jau baigiu apsiprasti ir dabar jau iš šono galiu stebėti ir palaikyti saviškius. Rugsėjo 20 d. bus lygiai dešimt metų, kai didžiajame turnyre nesame laimėję medalių. Labai linkiu šią pertrauką nutraukti ir neleisti „sueiti šiam jubiliejui“, – kalbėjo 2013 ir 2015 m. „EuroBasket“ turnyro vicečempionas M. Kuzminskas.
Šią vasarą M. Kuzminskas kartu su broliu Sauliumi ir draugais lankėsi Bolonijoje (Italijoje), kur palaikė po dešimties metų pertraukos į Europos čempionatą sugrįžusią Lietuvos moterų rinktinę.
„Tai man buvo pirmoji tokia proga. Turėjome labai smagų laiką. Lietuvos moterų rinktinė grumėsi labai stiprioje grupėje ir sugebėjo patekti į kitą etapą ir būti tarp 8 geriausių Europos komandų. Mums su bičiuliais labai patiko būti sirgalių vaidmenyje. Sakėme, kad jeigu tik galėsime, būtinai važiuosime ir į kitus čempionatus, būdamas toje čempionato atmosferoje tarsi tampi komandos dalimi.“
„Kai į čempionatą atvyksti kaip žaidėjas, tu matai sporto salę, viešbutį, vaizdo peržiūras, neturi nė kiek laiko „iškišti nosies“ į miestą. Kai atvažiuoji kaip sirgalius, iki rungtynių turi praktiškai visą dieną paturistauti, papramogauti, atrasti ypatingas vietas, paragauti vietinio maisto, sužinoti ir patirti kažką naujo. Tavo vienintelis rūpestis – vakare nueiti į rungtynes“, – su šypsena kalba buvęs Lietuvos rinktinės kapitonas.
Asociacija „Lietuvos krepšinis“ kartu su kelionių organizatoriumi „West Express“ kviečia krepšinio sirgalius atrasti Tamperę ir pasimėgauti Lietuvos rinktinės rungtynėmis Europos čempionate.
Kelionę į Tamperę planuojantys lietuviai jau dabar raginami susisiekti su asociacija „Lietuvos krepšinis“ ir registruotis el. pašto adresu .
„Sirgalių palaikymas Lietuvos rinktinei reikalingas jau Tamperėje. Suomijoje krepšinis išgyvena visišką atgimimą, todėl sirgaliai ten bus labai užsivedę ir mes, Lietuvos sirgaliai, turime būti tam pasiruošę. Krepšininkams palaikymas yra labai svarbus, ypač tada, kai esi užsienyje. Visada po kūną bėgioja malonūs šiurpuliukai, kai supranti, kokie mes galime būti vieningi“, – pastebi ilgametis Lietuvos rinktinės narys M. Kuzminskas.
Oficiali „EuroBasket 2025“ interneto svetainė, artėjant Europos čempionatui, publikavo sporto žurnalistų įvairių apklausų rezultatus. Vienoje jų triumfavo Lietuvos krepšinio sirgaliai, kuriuos žiniasklaidos atstovai išrinko kaip geriausius fanus visoje Europoje, keliaujančius paskui savo mylimą rinktinę.
„Kai tu racionaliai pagalvoji, kad žmonės naudoja savo sukauptas atostogų dienas, važiuoja palikę savo šeimas paskui mus, palaiko mus Filipinuose ar kur bebūtume, supranti, kiek žmonės daug paaukoja, kad keliautų paskui tave ir galėtų tave palaikyti. Lietuvos rinktinės krepšininkai tikrai tą supranta ir labai tą vertina“, – sako M. Kuzminskas.
2024 m. kovo pradžioje M. Kuzminskas atstovaudamas Atėnų AEK klubui FIBA Čempionų lygos rungtynėse surinko 40 taškų ir 36 naudingumo balus. Tai – krepšininko karjeros rekordas. Paklaustas, ar panašių pasirodymų galime tikėtis ir artėjančiame 2025–2026 m. sezone, Lietuvos krepšininkas atsakė:
„Realistiškai žiūrint gal tiek taškų pelnyti greičiausiai ir nepavyks, bet stengsimės pakartoti praėjusio sezono komandinę sėkmę, kai Čempionų lygoje ir Graikijos čempionate laimėjome bronzos medalius.“
