Sezoną Azerbaidžane Valdas Dambrauskas pradėjo pergalingai

Azerbaidžano „Premier“ lygoje „Sabah“ 2:1 palaužė „Shamakhi“ klubą. Svečiai pirmą įvartį pelnė jau 1 minutę, o pergalingą – 76 minutę. Abu kartus pasižymėjo vokietis Joy-Lance Mickelsas.
Tai buvo pirmasis naujojo sezono mačas „Sabah“ klubui Azerbaidžane ir sezoną lietuvio ekipai pavyko pradėti pergalingai.
„Sveikinu „Sabah“ šeimą, jos vadovybę ir mūsų sirgalius pergalės proga atvykusius į tolimą kelionę. Žinojome, kad šiandien susidursime su kietu varžovu. Tai nutiko taip, kaip tikėjomės. Leiskite pasakyti, kad čia atvykę varžovai pamatys gerai organizuotą komandą. „Shamakhi“ žaidžia labai dėmesingai, ypač galinėje linijoje. Štai kodėl turi viską sudėti į aikštę, kad laimėtum čia. Rungtynes pradėjome labai gerai. Visą savaitę sunkiai dirbome. Pirmajame kėlinyje turėjome ir kitų galimybių pasižymėti, tačiau negalėjome jomis pasinaudoti. Antrajame kėlinyje varžovas pelnė išpuoselėtą įvartį, bet man patiko mūsų žaidėjų reakcija po praleisto įvarčio. Naujos jėgos į komandą atkeliavo su naujais futbolininkais. Įmušėme reikiamą įvartį ir iškovojome svarbią pergalę. Dabar turime pamiršti šias rungtynes ir jau ruoštis kitam mačui“, – po pergalės sakė V. Dambrauskas.
