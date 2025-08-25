Kalendorius
Rugpjūčio 25 d., pirmadienis
Vilnius +14°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

Sezoną Azerbaidžane Valdas Dambrauskas pradėjo pergalingai

2025-08-25 13:14 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-25 13:14

Sekmadienį Valdo Dambrausko treniruojamas Baku „Sabah“ klubas laimėjo svečiuose.

Valdas Dambrauskas | Organizatorių nuotr.

Sekmadienį Valdo Dambrausko treniruojamas Baku „Sabah“ klubas laimėjo svečiuose.

REKLAMA
0

Azerbaidžano „Premier“ lygoje „Sabah“ 2:1 palaužė „Shamakhi“ klubą. Svečiai pirmą įvartį pelnė jau 1 minutę, o pergalingą – 76 minutę. Abu kartus pasižymėjo vokietis Joy-Lance Mickelsas.

Tai buvo pirmasis naujojo sezono mačas „Sabah“ klubui Azerbaidžane ir sezoną lietuvio ekipai pavyko pradėti pergalingai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Sveikinu „Sabah“ šeimą, jos vadovybę ir mūsų sirgalius pergalės proga atvykusius į tolimą kelionę. Žinojome, kad šiandien susidursime su kietu varžovu. Tai nutiko taip, kaip tikėjomės. Leiskite pasakyti, kad čia atvykę varžovai pamatys gerai organizuotą komandą. „Shamakhi“ žaidžia labai dėmesingai, ypač galinėje linijoje. Štai kodėl turi viską sudėti į aikštę, kad laimėtum čia. Rungtynes pradėjome labai gerai. Visą savaitę sunkiai dirbome. Pirmajame kėlinyje turėjome ir kitų galimybių pasižymėti, tačiau negalėjome jomis pasinaudoti. Antrajame kėlinyje varžovas pelnė išpuoselėtą įvartį, bet man patiko mūsų žaidėjų reakcija po praleisto įvarčio. Naujos jėgos į komandą atkeliavo su naujais futbolininkais. Įmušėme reikiamą įvartį ir iškovojome svarbią pergalę. Dabar turime pamiršti šias rungtynes ir jau ruoštis kitam mačui“, – po pergalės sakė V. Dambrauskas.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Artemijus Tutyškinas (deš.) | Klubo nuotr.
Lietuviškasis „Celje“ užbaigė pradėtą darbą Europoje, Valdas Dambrauskas atsisveikino su Europa
Artemijus Tutyškinas (deš.) | Klubo nuotr.
Lietuviškasis „Celje“ – jau beveik paskutiniame Konferencijų lygos atrankos etape, Dambrausko ir Kažukolovo klubai turės atsitiesti po pralaimėjimų

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų