Estija pristatė Europos čempionato sudėtį

Heiko Rannulos vadovaujama komanda pirmenybes pradės A grupėje, kur jų varžovais bus Serbija, Turkija, Čekija, Latvija ir Portugalija.
Estijos rinktinės dvyliktukas: Henri Drellas, Kregoras Hermetas, Martas Rosenthalis, Janari Joesaaras, Mikkas Jurkatammas, Arturas Konončukas, Kristianas Kullamae, Sanderis Raieste, Joonas Riismaa, Matthiasas Tassas, Kasparas Treieris ir Siimas-Sanderis Vene.
