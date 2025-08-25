Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas

Estija pristatė Europos čempionato sudėtį

2025-08-25 13:06 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-25 13:06

Estijos rinktinė paskelbė galutinę dvylikos žaidėjų sudėtį Europos čempionatui.

rungtynių akimirka | BNS nuotr.

Estijos rinktinė paskelbė galutinę dvylikos žaidėjų sudėtį Europos čempionatui.

0

Heiko Rannulos vadovaujama komanda pirmenybes pradės A grupėje, kur jų varžovais bus Serbija, Turkija, Čekija, Latvija ir Portugalija.

Estijos rinktinės dvyliktukas: Henri Drellas, Kregoras Hermetas, Martas Rosenthalis, Janari Joesaaras, Mikkas Jurkatammas, Arturas Konončukas, Kristianas Kullamae, Sanderis Raieste, Joonas Riismaa, Matthiasas Tassas, Kasparas Treieris ir Siimas-Sanderis Vene.

