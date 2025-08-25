Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier“ lygą

Artemijus Tutyškinas pelnė įvartį Slovėnijoje, Lukas Fridrikas naujame klube debiutavo pelnydamas įvartį

2025-08-25 13:03 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-25 13:03

Slovėnijos lygoje „Celje“ klubas svečiuose net 5:0 sutriuškino „Bravo“ ekipą, o prie pergalės įvarčiu prisidėjo gynėjas Artemijus Tutyškinas.

Artemijus Tutyškinas (centre) | Klubo nuotr.

Slovėnijos lygoje „Celje“ klubas svečiuose net 5:0 sutriuškino „Bravo“ ekipą, o prie pergalės įvarčiu prisidėjo gynėjas Artemijus Tutyškinas.

0

Lietuvis žaidė 55 minutes ir pakeistas buvo, nes jo ekipa jau pirmavo 4:0. Įvartį po kampinio gynėjas pelnė 37 minutę, o po jo „Celje“ persvara išaugo iki 3:0. Verta paminėti ir tai, kad būtent po A. Tutyškino perdavimo pirmą rungtynių įvartį į savo vartus įsimušė „Bravo“ klubo žaidėjas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Gynėjui iš Lietuvos tai buvo pirmasis įvartis šiame Slovėnijos lygos sezone. Praėjusiame sezone jis pasižymėjo net 4 kartus.

Austrijoje klubą pakeitęs Lukas Fridrikas naujajame klube „Hartberg“ debiutavo įvarčiu. Nuo 66 minutės į aikštę žengęs puolėjas pasižymėjo 73 minutę bei padėjo savo klubui svečiuose 3:0 įveikti Vienos „Austria“ ekipą. L. Fridrikas pelnė paskutinį rungtynių įvartį.

Slovakijos lygoje puolėjas Gytis Paulauskas žaidė visą mačą ir nors šįkart neprisidėjo prie įvarčio, jo atstovaujamas Michalovcės „Zemplin“ klubas namuose sužaidė lygiosiomis 1:1 su Bratislavos „Slovan“ klubu. Tiesa, lietuvis 83 minutę buvo įspėtas geltona kortele

Italijos „Serie B“ lygoje vartininkas Marius Adamonis praleido vieną įvartį, o jo ginamas „Sudtirol“ klubas pirmąsias sezono rungtynes svečiuose sužaidė lygiosiomis 1:1 su „Catanzaro“ klubu. Lietuvis šiame mače atrėmė vieną varžovų smūgį.

Kroatijos lygoje Justas Lasickas žaidė 79 minutes, bet lietuvio atstovaujama „Rijeka“ ekipa namuose 1:2 pralaimėjo „Varaždin“ klubui.

Kitose Kroatijos lygos rungtynėse Rokas Pukštas žaidė 85 minutes, o jo ginamas Splito „Hajduk“ klubas svečiuose 2:0 įveikė „Osijek“ ekipą.

Čekijos lygoje Artūras Dolžnikovas žaidė 64 minutes, o jo atstovaujama Olomouco „Sigma“ ekipa svečiuose 0:1 pralaimėjo „Hradec Kralove“ klubui.

Latvijoje Rolandas Baravykas žaidė visą mačą, bet su „Grobina“ klubu svečiuose 0:1 pralaimėjo „Auda“ klubui. Lietuvis 59 minutę buvo įspėtas geltona kortele.

Anglijos „Development“ lygoje gynėjas Dovydas Sasnauskas žaidė visas rungtynes bei padėjo „Sheffield United“ U-21 ekipai svečiuose 3:1 nugalėti „Brentford“ U-21 ekipą.

Albanijos aukščiausioje lygoje dėl traumos sezono pradžią praleido Manfredas Ruzgis, o puolėjo klubas „Vora“ sezoną pradėjo pralaimėjimu 0:1 „Partizani“ ekipai.

