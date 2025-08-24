Tel Avivo klubą papildė Bulgarijos rinktinės vedlys

Sutartis galios iki 2028 metų.
25 metų 202 cm ūgio bulgarui tai bus karjeros šuolis, nes iki šiol jis žaidė arba Italijos antrojoje ar trečiojoje lygoje, arba vietinėje lygoje.
Praeitą sezoną jis gynė Perniko „Minyor 2015“ bei Sofijos „Levski“ garbę. Bulgarijoje, pastarajame klube, skaičiai per 32 minutes siekė 20,7 taško, 8,2 atkovoto kamuolio, 3,6 perdavimo ir 17,2 naudingumo balo. Pirmojoje ekipoje jis per 33 minutes metė 21,4 taško, atkovojo 7 kamuolius, atliko 3,4 perdavimo bei rinko 17,8 naudingumo balo.
Atstovaudamas Bulgarijos rinktinei atrankoje į FIBA Pasaulio taurę gynėjas per 31 minutę pelnė 18,8 taško, atkovojo 6 kamuolius, atliko 3 perdavimus, blokavo 1,3 metimo ir rinko 18,5 naudingumo balo.
