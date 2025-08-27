„Glory“ čempiono diržas atlaisvintas: kas pretenduos į titulą po Maslobojevo sprendimo?

S. Maslobojevas čempiono titulą iškovojo birželio 14-ą dieną būtent „Glory 100“ turnyre, kai tris kartus siuntė Tariką Khbabezą į nokdauną ir trečiame raunde pasiekė nokautą.
Lietuvis šioje situacijoje pasielgė garbingai – žinodamas, kad teisinė kova, įrodinėjant savo nekaltumą, truks ilgai, nusprendė „nemarinuoti“ svorio kategorijos ir atlaisvino čempiono diržą, dėl kurio dabar galės kautis kiti sportininkai.
Olandų „Vechsportinfo“ spėja, kad dėl laisvo čempiono diržo galėtų kautis Bahramas Rajabzadehas ir Mory Kromah, kurie visai neseniai turėjo vieną efektingiausių metų kovų. B. Rajabzadehas ir taip buvo pirmas eilėje pagal reitingą kautis su S. Maslobojevu, o revanšinė kova su M. Kromah sulauktų didžiulio dėmesio.
Tiesa, M. Kromah gruodžio mėnesį dar laukia kovos „Glory“ sunkiasvorių turnyre, tad jis dėl pussunkio svorio diržo galėtų kautis nebent 2026 m. Tai gali atverti duris T. Khbabezui kautis dėl jam neseniai priklausiusio diržo.
„Aš turiu būti pirmas eilėje kautis dėl laisvo diržo. Aš nesakau, kad diržas man privalo būti grąžintas, bet aš turiu gauti teisę kautis dėl jo. Tyrimai dėl Maslobojevo papildų truks bent kokius 3-4 mėnesius. Aš tiek laiko laukti nenoriu. Nesvarbu, kas bus mano varžovas – Rajabzadehas ar Kromah – aš turiu būti kitas eilėje kautis dėl diržo“, – sakė T. Khbabezas.
Savo progos susigrąžinti kadaise turėtą diržą nori ir Artiomas Vachitovas. S. Maslobojevas yra minėjęs, kad su šalies agresorės atstovu į vieną ringą nežengtų, tad dabar A. Vachitovui atsirado galimybė kautis dėl diržo „apeinant“ lietuvį. Rusas „instagram“ tinkle jau dalinosi įrašu apie tai, kad „Glory 104“ turnyre galėtų kautis su T. Khbabezu dėl laisvo diržo.
