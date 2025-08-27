Dėl Lietuvos paplūdimio teniso čempionų vardų varžysis ypač gausus būrys žaidėjų

Lietuvos paplūdimio teniso čempionatai rengiami nuo 2012 m. – šiemet vyks jau 14-asis. Jei pernai smėlio kortuose jėgas išbandė apie 150 žaidėjų, tai šiemet jų bus daugiau kaip 200. Pirmą kartą čempionatų istorijoje vyrų ir moterų dvejetai vyks dvigubai didesnėje – 32 komandų – lentelėje. Čempionatas yra atviras visiems Lietuvos žaidėjams, turintiems galiojančią Lietuvos paplūdimio teniso federacijos (LPTF) licenciją. Tačiau dėl didesnio dalyvių skaičiaus atranka vyksta pagal reitingą, o vyrų ir moterų dvejetuose žaidžiamos kvalifikacijos. Beje, čempionate žaidėjai varžosi ne tik dėl medalių, bet ir renka taškus nacionaliniam reitingui. Per pastaruosius metus LPTF licenciją turinčių žaidėjų skaičius išaugo apie 30 %.
„Mūsų tikslas – parodyti, kad paplūdimio tenisas nėra vien tik profesionalų sportas. Jį gali išbandyti kiekvienas, nesvarbu, ar jam 10, ar 60 metų. O stebėti šį sportą – tikras malonumas: dinamika, emocijos ir vasariškas jausmas užkabina iš karto“, – teigia Gediminas Šlivinskas, Lietuvos paplūdimio teniso federacijos prezidentas.
Pirmą čempionato dieną žiūrovai išvys jaunių kovas (U12, U14, U16, U18) – tai proga susipažinti su augančia Lietuvos paplūdimio teniso karta, kurios talentai jau ryškėja tarptautiniuose turnyruose. O renginio kulminacija – šeštadienį pavakare vyksiantys suaugusiųjų finalai ir sekmadienį vakare – mišrių dvejetų finalas. Pastarosios varžybos tradiciškai sulaukia stipriausių emocijų ir pritraukia daugiausiai tribūnų palaikymo.
Renginys žiūrovams yra nemokamas ir atviras. Jis pernai sutraukė būrius žiūrovų, kurie emocingai palaikė savo favoritus, domėjosi šiuo sportu, žaidimo ir taisyklių peripetijomis.
Paplūdimio tenisas žaidžiamas dvejetais su specialiomis raketėmis ir kamuoliukais tinklinio dydžio aikštelėje, tinklas yra 170 cm (moterims) arba 180 cm (vyrams) aukštyje. Šiemet čempionate bus naudojami profesionalūs „Quicksand“ kamuoliukai. Šio žaidimo tempas yra itin spartus, komandos akimirksniu keičiasi taškais, o tai atraktyvu ir vizualu žiūrovams. Taisyklės gana paprastos, tad žiūrovai nedelsiant įsitraukia į žaidimo atmosferą. Beje, išsamios paplūdimio teniso taisyklės yra tinklapyje Beachtennis.lt.
Paplūdimio teniso gimimas priskirimas Italijai. Praėjusio amžiaus aštuntajame dešimtmetyje Komakjo (it. Comacchio) miestelyje tenisininkai ėmė žaisti savo raketėmis paplūdimiuose įrengtose tinklinio aikštelėse. Pagal dabartines taisykles pirmą kartą jis žaistas Ispanijos mieste Torredembaroje 1976 m., o po poros metų čia surengtas pirmasis čempionatas, kuris tame pačiame įspūdingame paplūdimyje vyksta beveik kasmet. Šios sporto šakos aukso amžius prasidėjo ir populiarumas pasaulyje ypač išaugo po 2008 m., kai ją pripažino ir dabar globoja Tarptautinė teniso federacija. Beje, per pastaruosius trejetą metų Italijos komanda yra tapusi Pasaulio paplūdimio teniso čempione, o šį titulą ji iškovojo įveikusi Ispanijos arba Brazilijos rinktines.
