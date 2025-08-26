Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

Lietuvių duetas ITF turnyre Italijoje dramatiškai žengė į ketvirtfinalį

2025-08-26 21:20 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-26 21:20

Italijoje vykstančio ITF serijos vyrų teniso turnyro dvejetų varžybų starte antradienį Ainius Sabaliauskas su Pijumi Vaitiekūnu per 79 minutes kiek netikėtai 4:6, 6:1, [11:9] išplėšė pergalę prieš trečius pagal skirstymą italus – Alessandro Coccioli ir Iannį Miletichą.

Ainius Sabaliauskas l Irmanto Gelūno/BNS Foto nuotr.

0

Lietuviai mačą pradėjo geriau (2:0), bet vėliau pralaimėjo 5 geimus iš eilės ir paleido italus į priekį. Antrajame sete mūsiškiai dominuoti pradėjo nuo ketvirtojo geimo, patys surengė spurtą 5:0 ir susikrovė triuškinantį pranašumą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Mačo pratęsime A. Sabaliauskas su P. Vaitiekūnu anksti atitrūko nuo varžovų (5:1, 6:3, 7:4), bet po pralaimėtos atkarpos 0:5 atsidūrė ant prarajos ribos (7:9). Italai tuomet iššvaistė du „match pointus“, o lietuviai spurtu 4:0 išplėšė dramatišką pergalę.

Mūsiškiai pelnė 192 JAV dolerius bei po 2 ATP dvejetų reitingo taškus. Ketvirtfinalyje lietuviai bandys nugalėti kitą italų duetą – Lorenzo Beraldo ir Lorenzo Comino.

22-ejų P. Vaitiekūnas (ATP-1394) vienetų pagrindinio etapo starte per 1 valandą 42 minutes 5:7, 2:6 pralaimėjo italui Nicolai Rispoli (ATP-2147). Abu tenisininkai į pagrindinį etapą iškopė po kvalifikacijos kovų. Lietuvis pelnė 2 ITF vyrų reitingo taškus bei 156 JAV dolerius.

Taip pat vienetų kvalifikacijoje dalyvavo 22-ejų A. Sabaliauskas (ATP-1996), kuris pirmajame rate 3:6, 4:6 neatsilaikė prieš italą Denisą Constantiną Spiridoną (ATP-1434).

ITF serijos vyrų teniso turnyro Italijoje prizų fondą sudaro 15 tūkst. JAV dolerių.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

