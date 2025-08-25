Rogeris Federeris prisijungė prie išskirtinio sportininkų klubo: tapo vos 7-uoju milijardieriumi

R. Federeris net 16 metų iš eilės buvo daugiausiai uždirbantis pasaulio tenisininkas. Nors turnyruose šveicaro uždarbis buvo mažesnis nei Rafaelio Nadalio ir Novako Djokovičiaus, bet dėl rėmėjų ir protingų investicijų R. Federerio turtas gerokai išaugo.
R. Federeris oficialiai buvo pripažintas 7-uoju sportininku-milijardieriumi. Jis prisijungė prie krepšininkų Michaelo Jordano, Magico Johnsono, LeBrono Jameso ir Junioro Bridgemano, golfo žaidėjo Tigerio Woodso bei tenisininko Iono Tiriaco. Didžiąją dalį turtų I. Tiriacas ir J. Bridgemanas susikrovė versle, o kiti sąrašo nariai buvo ryškiausios savo sporto šakų žvaigždės.
„Forbes“ taip pat sudarė daugiausiai per pastaruosius 12 mėnesių uždirbusių tenisininkų dešimtuką. Viršūnėje antrus metus iš eilės atsidūrė ispanas Carlosas Alcarazas.
Daugiausiai per pastaruosius 12 mėnesių uždirbę pasaulio tenisininkai:
1. Carlosas Alcarazas 48,3 mln. JAV dolerių.
2. Jannikas Sinneris 47,3 mln.
3. Cori „Coco“ Gauff 37,2 mln.
4. Novakas Djokovičius 29,6 mln.
5. Aryna Sabalenka 27,4 mln.
6. Qinwen Zheng 26,1 mln.
7. Iga Swiatek 24 mln.
8. Tayloras Fritzas 15,6 mln.
9. Francesas Tiafoe 15,2 mln.
10. Daniilas Medvedevas 14,3 mln.
