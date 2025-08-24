Kalendorius
Meksikoje vykusiame WTA 500 moterų teniso turnyre favoritės suklupo, triumfavo Diana Shnaider

2025-08-24 13:07 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-24 13:07

Meksikoje praėjusią naktį finišavo WTA 500 serijos „Abierto GNP Seguros 2025“ moterų teniso turnyras, kurį paženklino staigmenos.

Emma Navarro | Scanpix nuotr.

Meksikoje praėjusią naktį finišavo WTA 500 serijos „Abierto GNP Seguros 2025“ moterų teniso turnyras, kurį paženklino staigmenos.

0

Turnyro favoritė buvo amerikietė Emma Navarro (WTA-11). Dėl aukšto reitingo jai net nereikėjo žaisti pirmajame rate, bet aštuntfinalyje ji netikėtai 6:4, 3:6, 2:6 krito prieš tautietę Alycią Parks (WTA-71).

Navarro į „US Open“ turnyrą atvyko laimėjusi vos 1 mačą iš pastarųjų 6. Pernai Niujorke amerikietė pasiekė pusfinalį, tad šiemet jai teks bandyti apginti labai daug reitingo taškų, o prastas pasirodymas E. Navarro galėtų nublokšti net į trečią reitingo dešimtuką.

Kanadietė Leylah Fernandez (WTA-33) taip pat jau aštuntfinalyje 6:2, 3:6, 2:6 pralaimėjo slovakei Rebeccai Šramkovai (WTA-38). Olimpinė vicečempionė kroatė Donna Vekič (WTA-55) startavo pergale 6:2, 6:3 prieš buvusią 3-iąją pasaulio raketę graikę Marią Sakkari (WTA-62), bet aštuntfinalyje 3:6, 3:6 neprilygo belgei Elisei Mertens (WTA-21).

Jau ketvirtą pralaimėjimą iš eilės patyrė brazilė Beatriz Haddad Maia (WTA-20). Ji aštuntfinalyje 3:6, 4:6 krito prieš čekę Marie Bouzkovą (WTA-53).

Galiausiai iki finalo nukeliavo dvi neutralios atletės, o nugalėtoja tapo Diana Shnaider, 6:3, 4:6, 6:4 įveikusi Jekateriną Aleksandrovą.

WTA 500 serijos moterų teniso turnyro Meksikoje prizų fondą sudarė beveik 1,065 mln. JAV dolerių.

