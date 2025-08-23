Andriaus Jurgos pasirodymas „BT 400“ paplūdimio teniso turnyre Prancūzijoje – kova su pasaulio elitu

Lietuvis su prancūzu Noamu Murciano startavo pergale 6:2, 6:2 prieš prancūzus – Matheo Lannoy ir Mathisą Poublet. Deja, aštuntfinalyje lietuvis su porininku 1:6, 2:6 neprilygo turnyro favoritams – italui Michele Cappelletti ir ispanui Antonio Migueliui Ramosui Vierai. Italas su ispanu kadaise buvo pirmosios pasaulio raketės, o dabar atitinkamai užima 3-ią bei 6-ą pozicijas.
26-erių A. Jurga šiuo metu pasaulio reitinge yra 72-as. Lietuviui nedaug trūksta iki 2023 m. pasiekto karjeros rekordo (66-a vieta). Per karjerą lietuvis yra laimėjęs 22 profesionalų turnyrus. Vien šiemet A. Jurga iškovojo 4 tokius titulus: po 2 „BT 10“ ir „BT 50“ kategorijų turnyruose.
„BT 400“ serijos paplūdimio teniso turnyro Prancūzijoje prizų fondą sudaro 35 tūkst. JAV dolerių.
