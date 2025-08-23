Disko metimo žvaigždė Matthew Denny sieks padaryti tai, kas per istoriją pavyko tik vienam atletui

Disko metimo sektoriuje susirinko visos šios rungties žvaigždės, o pergalę netikėtai pasiekė dabartinis NCAA čempionas jamaikietis Ralfordas Mullingsas, aplenkęs Mykolą Alekną. R. Mullingsui tai buvo vos 2-a pergalė prieš M. Alekną per 13 jų akistatų. Pirmąją pergalę jamaikietis pasiekė būtent šių metų NCAA čempionate.
M. Alekna dar pirmu bandymu diską numetė 68,82 m ir ilgai lyderiavo. Visgi, ketvirtu mėginimu R. Mullingsas išsiveržė į pirmą vietą (69,41), o šeštu metimu savo pranašumą tik dar labiau įtvirtino (69,66). Jamaikiečiui pritrūko tik 30 cm iki australo Matthew Denny pernai pasiekto varžybų Briuselyje rekordo (69,96).
Pats M. Denny šį kartą pasirodė kukliai ir nepriartėjo prie praėjusių metų rezultato. Australas diską numetė 66,29 m ir tenkinosi 5-a vieta.
„Siaubingas sugrįžimas (šypsosi – aut. past.), bet toks tas gyvenimas. Varžybos buvo gana keistos. Man atrodo, kad daugelis dabar yra tame laikotarpyje, kai atsistato po intensyvių treniruočių sesijos ir baigia pasirengimą pasaulio čempionatui. Esu nusivylęs, jaučiu, kad galėjau diską mesti toliau, bet dar laukia startas Ciuriche, o tada svarbiausios metų varžybos – pasaulio čempionatas. Šiandien buvo galima įsivertinti, kiek galiu diską mesti jausdamas nuovargį. Žinome, ką reikia daryti ir kaip pasiruošti startui Ciuriche. Planuoju kiek pailsėti, atgauti jėgas ir tikiuosi, kad galėsiu pasiekti gerų rezultatų“, – „runnerspace“ sakė M. Denny.
Australas kitą savaitę gins „Deimantinės lygos“ čempiono titulą. M. Denny finalinius etapus laimėjo tiek 2023 m., tiek 2024 m. Jei australas triumfuos ir šiemet, tuomet pakartos lenko Piotro Malachowskio rekordą, kuris 2014-2016 m. laikotarpiu 3 kartus iš eilės tapo „Deimantinės lygos“ čempionu.
„Aišku, bandysiu siekti trečio čempiono titulo iš eilės. Man atrodo tik Malachowskis – lenkų disko metikas – anksčiau yra tai padaręs. Būtų smagu pakartoti šitą pasiekimą, bet, tuo pačiu, puikiai suprantu, kokia rimta konkurencija manęs laukia. Tiesiog stengsiuosi gerai išpildyti savo metimus ir tikiuosi, kad to užteks“, – pridėjo M. Denny.
