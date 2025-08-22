„Deimantinės lygos“ varžybose Briuselyje – sprinto legendos pasirodymas ir ukrainiečio netikėtumas

Moterų 100 m sprinte triumfavo geriausio sezono rezultato pasaulyje savininkė amerikietė Melissa Jefferson-Wooden (10.76 sek.). Po trumpo laiko areštinėje į varžybas grįžusi amerikietė Sha‘Carri Richardson atbėgo antra (11.08), o trečia buvo britė Daryll Neita (11.15).
Varžybose pasirodė ir tikra sprinto legenda – 38-erių jamaikietė Shelly-Ann Fraser Pryce. Triskart olimpinė ir 10 kartų pasaulio čempionė atbėgo 4-a (11.17).
Melissa Jefferson Wooden Takes The Brussels Diamond League in 10.76 -0.2
2. Sha'carri Richardson - 11.08
3. Daryl Nieta - 11.15
4. Shelly Ann Fraser Pryce- 11.17 pic.twitter.com/PxadFIgkY1REKLAMA— The Erin Brown🕷 (@TheErinBrown) August 22, 2025
Į Briuselį atvyko ir Sh. Richardson vaikinas Christianas Colemanas. Jis 200 m distanciją baigė per 20.42 sek. ir buvo 4-as, o nugalėjo Alexanderis Ogando (20.19) iš Dominikos Respublikos.
Sh. Richardson buvo apkaltinta ketvirto laipsnio smurtu artimoje aplinkoje būtent prieš Ch. Colemaną ir areštinėje praleido 18 valandų. Visgi, nepaisant vaizdo įrodymų, Ch. Colemanas pareiškė, kad tęsti tyrimo neverta ir kad jis savęs auka nevadins. Tuomet tyrimas buvo nutrauktas ir Sh. Richardson paleista. Stebėjimo kamerų įrašuose matyti, kaip Sh. Richardson ištiesė kairę ranką ir griebė Ch. Colemano kuprinę. Vėliau ji pastojo jam kelią, o Ch. Colemanas bandė ją apeiti. Tuomet Ch. Colemanas buvo pastumtas į sieną. Taip pat teigiama, kad Sh. Richardson metė vieną daiktą į savo vaikiną. Spėjama, kad tai buvo ausinės.
Vyrų šuolio į aukštį rungtį kiek netikėtai laimėjo ukrainietis Olehas Doroščukas (2,25), o Paryžiaus olimpinis čempionas Hamishas Kerras (2,18) iš Naujosios Zelandijos buvo tik 4-as.
Moterų rutulio stūmime sužibėjo amerikietė Chase Jackson (20,90). Ji 31 cm pagerino dar 2014 m. Valerie Adams (20,59) iš Naujosios Zelandijos pasiektą varžybų rekordą.
Amerikietė Katie Moon laimėjo moterų šuolių su kartimi rungtį, įveikdama 4,85 m aukštį. Tuo tarpu geriausio sezono rezultato pasaulyje savininkė Amanda Moll iš JAV buvo tik 10-a (4,44). A. Moll šiame sezone yra šokusi net 4,91 m. Tiesa, tą rezultatą amerikietė pasiekė dar žiemą.
Finalinis sezono etapas jau rugpjūčio 27-28 d. vyks Ciuriche (Šveicarija).
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!