  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Receptai

Parodė, kaip panaudoti suvytusius pomidorus: sušildys šaltą žiemos vakarą

2025-11-30 10:45
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-30 10:45

Vytaras Radzevičius laidoje „Vytaro ferma“ parodė, kaip pasigaminti aromatingą ir lengvai paruošiamą daržovių padažą. Laidos vedėjas atskleidė, ką galima daryti su senstelėjusiais pomidorais. Receptas ne tik lengvai paruošiamas, bet ir itin skanus – sušildantis šaltą žiemos dieną.

Vytaras Radzevičius laidoje „Vytaro ferma" parodė, kaip pasigaminti aromatingą ir lengvai paruošiamą daržovių padažą. Laidos vedėjas atskleidė, ką galima daryti su senstelėjusiais pomidorais. Receptas ne tik lengvai paruošiamas, bet ir itin skanus – sušildantis šaltą žiemos dieną.

2

Receptui reikės:

  • pomidorų
  • svogūnų
  • 100 ml alyvuogių aliejaus
  • 0,5 stiklinės rudojo cukraus
  • šviežių bazilikų
  • rozmarino šakelių
  • raudonėlių
  • čili paprikos
  • česnako

Paruošimas

Visus ingredientus V. Radzevičius stambiai supjausto, pašlaksto aliejumi, pabarsto prieskonių ir deda į krosnį daržovėms kepti apie 2 valandas. Laidos vedėjas pastebi, kad reikėtų būti atsargiems su čili paprika.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Jei mėgstate aštriai – sėklyčių iš paprikų neišimkite, o jei nemėgstate aštrumo – išimkite“, – sakė V. Radzevičius.

Daržovėms gerai iškepus, laidos vedėjas jas supylė į elektrinį plakiklį, kuriame jos virto padažu. Paruoštą masę galima valgyti iš karto arba konservuoti stiklainiuose ir laukti šaltų žiemos vakarų, kai šis padažas sušildys!

Daugiau patarimų išgirskite aukščiau esančiame vaizdo įraše.

Laidą „Vytaro ferma“ žiūrėkite kiekvieną sekmadienį 17:30 val. per TV3 televiziją.

 

Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Vytaro ferma“.

