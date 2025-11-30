Parodė, kaip panaudoti suvytusius pomidorus: sušildys šaltą žiemos vakarą

Receptui reikės:
- pomidorų
- svogūnų
- 100 ml alyvuogių aliejaus
- 0,5 stiklinės rudojo cukraus
- šviežių bazilikų
- rozmarino šakelių
- raudonėlių
- čili paprikos
- česnako
Paruošimas
Visus ingredientus V. Radzevičius stambiai supjausto, pašlaksto aliejumi, pabarsto prieskonių ir deda į krosnį daržovėms kepti apie 2 valandas. Laidos vedėjas pastebi, kad reikėtų būti atsargiems su čili paprika.
„Jei mėgstate aštriai – sėklyčių iš paprikų neišimkite, o jei nemėgstate aštrumo – išimkite“, – sakė V. Radzevičius.
Daržovėms gerai iškepus, laidos vedėjas jas supylė į elektrinį plakiklį, kuriame jos virto padažu. Paruoštą masę galima valgyti iš karto arba konservuoti stiklainiuose ir laukti šaltų žiemos vakarų, kai šis padažas sušildys!
Daugiau patarimų išgirskite aukščiau esančiame vaizdo įraše.
Laidą „Vytaro ferma“ žiūrėkite kiekvieną sekmadienį 17:30 val. per TV3 televiziją.
Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Vytaro ferma“.
Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.