Lauritas Krasniqi: „Esu įsitikinęs, kad susikursime progų ir pasižymėsime prieš „Kauno Žalgirį“

Kauniečiai artėja link pirmojo komandos istorijoje titulo, tačiau jau kurį laiką per savaitę žaidžia po du mačus. Eivino Černiausko treniruojama ekipa per 23 dvikovas surinko 53 taškus – 16 pergalių, 5 lygiosios ir vos 2 pralaimėjimai.
Tai – trečiasis tarpusavio susitikimas šiemet. Pirmame rate panevėžiečiai nusileido 0:2, nors pretendavo ir į pozityvesnį rezultatą, savo ruožtu, antrojo rato akistata Kaune paženklinta dėsningu pralaimėjimu 0:3.
Abi komandos trečiadienį žaidė atidėtas 22-ojo turo rungtynes. „Panevėžys“ namuose 1:0 įveikė Gargždų „Bangą“, o kauniečiai Saulės mieste sužaidė 2:2 ir taip nutrūko lyderio septynių iš eilės pergalių serija. Lietuvos čempionate tai bus trečioji „Kauno Žalgirio“ išvyka iš eilės.
Apie sekmadienio dvikovą fk-panevezys.lt svetainei komentarą pateikė kairiojo krašto gynėjas Lauritas Krasniqi.
„Žinojome, kad rungtynės prieš „Bangą“ bus sudėtingos. Tai yra komanda, kuri kovoja iki paskutinės minutės. Manau, nusipelnėme pergalės ir kovojome kaip komanda, kad iškovotume tris taškus.
„Kauno Žalgiris“ yra geriausias klubas šiuo metu ir nusipelno lygoje būti pirmas. Pirmiausia, gynybinė struktūra turi būti savo vietoje ir turime gintis kaip komanda. Antras dalykas – reikia kiek įmanoma ilgiau kontroliuoti kamuolį, su ta kokybe, kurią turime priekyje, esu įsitikinęs, kad susikursime progų ir pasižymėsime“, – pasakojo L. Krasniqi.
„Panevėžio“ bei „Kauno Žalgirio“ susitikimas įvyks rugpjūčio 24 dieną, sekmadienį. Dvikovos pradžia „Aukštaitijos“ stadione – 18.25 val., ją tiesiogiai transliuos LRT Plius kanalas.
