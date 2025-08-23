Jaunas lietuvis žaidė Italijoje

Lenkijos „Ekstraklasa“ lygoje saugas Paulius Golubickas liko ant suolo, o jo ginamas Radomo „Radomiak“ klubas namuose sužaidė lygiosiomis 1:1 su „Termalica B-B“ klubu.
Kitose Lenkijos „Ekstraklasa“ lygos rungtynėse sporto direktoriaus Mindaugo Nikoličiaus klubas Lodzės „Widzew“ namuose 1:2 nusileido Ščecino „Pogon“ ekipai.
Anglijoje Airidas Golambeckis žaidė visas rungtynes, bet jo atstovaujamas Londono „West Ham“ U-21 ekipa išvykoje 1:3 nusileido „Manchester City“ U-21 klubui.
