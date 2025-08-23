Kalendorius
Rugpjūčio 23 d., šeštadienis
Vilnius +16°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier“ lygą

Jaunas lietuvis žaidė Italijoje

2025-08-23 09:46 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-23 09:46

Italijos „Serie C“ lygoje penktadienį jaunas lietuvis Adrian Lickūnas žaidė nuo 87 minutės ir dar spėjo užsidirbti geltoną kortelę, o jo atstovaujamas „Perugia“ klubas namuose sužaidė lygiosiomis 0:0 su „Guidonia“ klubu.

Adrian Lickūnas (kair.) | Organizatorių nuotr.

Italijos „Serie C“ lygoje penktadienį jaunas lietuvis Adrian Lickūnas žaidė nuo 87 minutės ir dar spėjo užsidirbti geltoną kortelę, o jo atstovaujamas „Perugia“ klubas namuose sužaidė lygiosiomis 0:0 su „Guidonia“ klubu.

REKLAMA
0

Lenkijos „Ekstraklasa“ lygoje saugas Paulius Golubickas liko ant suolo, o jo ginamas Radomo „Radomiak“ klubas namuose sužaidė lygiosiomis 1:1 su „Termalica B-B“ klubu.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kitose Lenkijos „Ekstraklasa“ lygos rungtynėse sporto direktoriaus Mindaugo Nikoličiaus klubas Lodzės „Widzew“ namuose 1:2 nusileido Ščecino „Pogon“ ekipai.

Anglijoje Airidas Golambeckis žaidė visas rungtynes, bet jo atstovaujamas Londono „West Ham“ U-21 ekipa išvykoje 1:3 nusileido „Manchester City“ U-21 klubui.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Gvidas Gineitis | Klubo nuotr.
Gvido Gineičio ginamas „Torino“ žengė į Italijos taurės šešioliktfinalį
Rokas Pukštas | Klubo nuotr.
Slovėnijoje ir Lenkijoje lietuviai kilo nuo suolo, Rokas Pukštas pasižymėjo Kroatijoje
Paulius Golubickas | Klubo nuotr.
Paulius Golubickas Lenkijoje liko ant suolo
Artemijus Tutyškinas (kair.) | Klubo nuotr.
Lietuviai šventė pergales Slovėnijoje ir Latvijoje

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų