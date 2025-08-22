Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

Lucas Moura ir saugas iš Jamaikos papildė „Dainavos“ gretas

2025-08-22 22:11 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-22 22:11

Alytaus „Dainavos" gretas papildė du naujokai.

Joey DeZartas | Klubo nuotr.

Alytaus „Dainavos“ gretas papildė du naujokai.

0

Prie komandos prisijungė 27 metų atraminis saugas Joey DeZartas iš Jamaikos. Taip pat komandą sustiprino 23 metų puolėjas Lucas Moura iš Brazilijos.

J. DeZartas visą savo karjerą žaidė JAV, o stipriausioje šalies lygoje MLS jis sužaidė 29 rungtynes. Tiesa, be klubo saugas buvo jau praėjusių metų gruodžio mėnesio.

Tuo metu L. Moura Europoje patirties šiek tiek turi. Puolėjas priklausė Ispanijos „Alaves“ ekipai, o taip pat šiek tiek žaidė Kroatijoje.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

