Lucas Moura ir saugas iš Jamaikos papildė „Dainavos“ gretas

Prie komandos prisijungė 27 metų atraminis saugas Joey DeZartas iš Jamaikos. Taip pat komandą sustiprino 23 metų puolėjas Lucas Moura iš Brazilijos.
J. DeZartas visą savo karjerą žaidė JAV, o stipriausioje šalies lygoje MLS jis sužaidė 29 rungtynes. Tiesa, be klubo saugas buvo jau praėjusių metų gruodžio mėnesio.
Tuo metu L. Moura Europoje patirties šiek tiek turi. Puolėjas priklausė Ispanijos „Alaves“ ekipai, o taip pat šiek tiek žaidė Kroatijoje.
