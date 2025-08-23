Pasaulio čempionate – dar du Lietuvos baidarininkų ir kanojininkų kelialapiai į finalą

Dviviečių baidarių 500 m distancijos finale varžysis 2022 m. pasaulio vicečempionai Mindaugas Maldonis ir Andrejus Olijnikas. Pusfinalyje lietuviai nuotolį įveikė per 1 min. 30,05 sek. ir užėmė trečią vietą. Būtent trys greičiausios dvivietės ir pateko į finalą.
M. Maldonis ir A. Olijnikas tik 0,17 sek. atsiliko nuo pusfinalio plaukimą laimėjusių australų ir vos 0,04 sek. pralaimėjo antrą vietą išplėšusiems italams. Finale taip pat varžysis ispanai, portugalai, vokiečiai, vengrai bei neutraliu statusu dalyvaujantys baltarusiai ir rusai.
„Pusfinalis nebuvo toks, kokio tikėjomės ir neišpildėme visko visu 100 procentų. Pirmuose yriuose starte šiek tiek iš mano pusės buvo nesklandumų. Bet kas džiugina, kad valties eiga, kaip mes vadiname „kruizas“, tikrai yra geras ir jo pakako, kad mes išsiveržtume į priekį ir pabaiga buvo mūsų, – sakė A. Olijnikas. – Po pusfinalio Mindaugas išsireiškė, kad mums bus dar vieni metai finale. Bet aš Mindaugui atsakiau, kad to yra per maža ir reikia daugiau. Bandysim susikaupti rytoj ir manau, kad vėl susidėliosim viską tvarkingai.“
Dar vieną kelialapį į pasaulio čempionato finalą iškovojo Henrikas Žustautas ir Vadimas Korobovas. Dviviečių kanojų 500 m distancijoje lietuviai finišo liniją kirto po 1 min. 40,63 sek. ir užėmė trečią vietą.
Įpusėjus distancijai, H. Žustautas ir V. Korobovas buvo penkti, tačiau antroje trasos dalyje sugebėjo pakilti į trejetuką, kuris ir garantavo vietą finale.
„Dar prieš startą nusiteikėme, kad turėsime kovoti iki paskutinių metrų. Tokia kova ir buvo iki pat paskutinių metrų. Po finišo ne iškart supratome, kad patekome į finalą. Dar reikėjo iš šono pažiūrėti, kad suprastume, – komentavo V. Korobovas. – Planavome pradėti finišuoti šiek tiek vėliau, bet privažiavus prie 200 metrų, pajaučiau, kad reikia dabar arba niekada. Pasakiau Henrikui „op“ ir pradėjom kartu dirbti dar neprivažiavus 200 metrų. Tai ir padėjo, nes nedaug laimėjome prieš ketvirtą vietą užėmusius lenkus. Esam labai laimingi, nes mūsų pusfinalis buvo tikrai labai sunkus.“
Lietuviai pusfinalyje į priekį praleido Italijos ir Vengrijos dvivietes. Finale taip pat kovos Ispanijos, Vokietijos, Kinijos, Brazilijos atstovai bei dvi neutralių sportininkų valtys.
Vienviečių baidarių 500 m distancijoje jėgas išbandė Simonas Maldonis. Pusfinalyje lietuvis nuotolį įveikė per 1 min. 42,96 sek. ir finišavo septintas. Į finalą pateko trys greičiausi baidarininkai. S. Maldonis varžysis C finale, kur bus kovojama dėl 19-27 vietų.
Dar penktadienį S. Maldonis kartu su Viktoru Čaplinskiu, Ignu Navakausku ir Artūru Seja dalyvavo keturviečių baidarių 500 m rungties finale, kur iškovojo penktą vietą. A. Seja penktas finišavo ir vienviečių baidarių 200 m distancijos finale.
