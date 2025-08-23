Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Ledo ritulys > Kiti čempionatai

Dovydas Jukna tęsia sezoną Kanadoje: rezultatyvus perdavimas padėjo komandai švęsti pergalę

2025-08-23 14:54 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-23 14:54

Praėjusią naktį ikisezoninėse elitinės Kanados jaunimo ledo ritulio lygos (QMJHL) rungtynėse „Rimouski Oceanic“ su Dovydu Jukna 5:1 nugalėjo „Chicoutimi Sagueneens“.

Dovydas Jukna | Organizatorių nuotr.

0

Lietuvis žaidė pirmajame komandos penkete ir prie pergalės prisidėjo rezultatyviu perdavimu. D. Jukna taip pat kartą smūgiavo į vartų plotą, gavo 4 baudos min., pralaimėjo 1 ritulio išmetimą ir atliko 2 jėgos veiksmus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Aukščiausios Suomijos lygos klubas Tamperės „Tappara“ kontrolinėse rungtynėse 3:2 įveikė Helsinkio „Jokerit“. „Tappara“ šioms rungtynėms registravo vartininką iš Lietuvos Faustą Nausėdą, bet jis liko tarp atsarginių.

Lietuvis daugiau žaidybinės praktikos šiame sezone turėtų gauti antroje Suomijos lygoje, kur nuomos pagrindais atstovaus „Pyry Hockey“ ekipai.

„HK Spišska Nova Ves“ (Slovakija) su Nerijumi Ališausku 3:1 įveikė kitą Slovakijos klubą „Prešov“. Lietuvis žaidė antrajame komandos penkete, o detalesnė statistika nepateikiama.

