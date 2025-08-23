Kalendorius
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Šokėjai Edgaras Baltaragis ir Indrė Baltaragė Vokietijoje laimėjo bronzos medalius

2025-08-23 10:58 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-23 10:58

Trečiąją „German Open Championships 2025“ dieną Lietuvos šokėjai vėl džiugino gerais rezultatais.

Apdovanojimų ceremonija | Vidmanto Kirklio nuotr.

Trečiąją „German Open Championships 2025" dieną Lietuvos šokėjai vėl džiugino gerais rezultatais.

0

WDSF Profesionalų lygos standartinių šokių Grand Prix varžybose puikiai pasirodė Lietuvos atstovai – Edgaras Baltaragis ir Indrė Baltaragė (Kauno „Rolo”) iškovojo bronzos medalius. Sportininkai už visus šokius pelnė 3-ąją vietą. Aukso medaliais pasidabino Moldovos atstovai Alexey Glukhov ir Anastasia Glazunova, o sidabrą iškovojo Latvijos pora Vadim Shurin ir Anastasia Meshkova.

WDSF Jaunių I Lotynų Amerikos šokių grupėje geriausiai iš lietuvių pasirodė Herkus Kasperavičius ir Izabelė Bajor (Vilniaus „MJ sportinių šokių akademija”), kurie užėmė 20-ą vietą, Herkus Daržinskas ir Izabelė Šemaškaitė (Klaipėdos „TenDance”) 26-ą, Augustas Uža ir Gabrielė Juknevičiūtė (Vilniaus „MJ sportinių šokių akademija”) 49/50-ą, o Vytautas Bauras ir Tija Krečaitė (Vilniaus „MJ sportinių šokių akademija”) liko 52-i.

WDSF senjorai I amžiaus grupės standartinių šokių varžybose Evaldas Makrickas ir Ekaterina Makrickienė (Kauno „Danza M”) užėmė 33/35-ą vietą tarp 53 porų. Šios grupės laimėtojais tapo šokėjai iš Italijos Stefano ir Tatiana Manni.

GOC Suaugusiųjų A klasės standartinių šokių varžybose puikiai pasirodė Lietuvos šokėjai. Orestas Preidys ir Katrina Motiejūnė („Panevėžio Rumba”) pateko į finalą ir iškovojo 5-ą, o Domantas Balevičius ir Vestina Remeikaitė (Kauno „Duetas” ir Kauno „Danza M”) liko visai šalia pelnydami 6-ą vietą. Varžybų nugalėtojais tapo Kinijos pora Shuaiqi Chen ir Wei Chen.

