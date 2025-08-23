Kalendorius
Rugpjūčio 23 d., šeštadienis
Vilnius +16°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Vokietijoje – Lietuvos šokėjų bronza

2025-08-23 15:01 / šaltinis: Sportas.lt / aut.
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: Sportas.lt aut.
2025-08-23 15:01

„German Open Championships 2025” ketvirtoji varžybų diena Lietuvos atstovams buvo sėkminga, mūsų sportininkai pelnė bronzos medalius. Be to, šokėjai varžėsi WDSF GrandSlam grupėse, lotynų šokėjai tik pradėjo pasirodymą ir šiandien jį pratęs, tuo tarpu standartinių šokių poros savo varžybas jau pabaigė.

Apdovanojimų ceremonija | Vidmanto Kirklio nuotr.

„German Open Championships 2025” ketvirtoji varžybų diena Lietuvos atstovams buvo sėkminga, mūsų sportininkai pelnė bronzos medalius. Be to, šokėjai varžėsi WDSF GrandSlam grupėse, lotynų šokėjai tik pradėjo pasirodymą ir šiandien jį pratęs, tuo tarpu standartinių šokių poros savo varžybas jau pabaigė.

REKLAMA
0

Senjorų II standartinių šokių grupėje, kurioje varžėsi net 90 porų, Lietuvos šokėjai Tomas Rimkus ir Nerija Surblytė (Kauno „Kaspinas“) puikiai pasirodė. Jie sėkmingai įveikė visus turus, pateko į finalą ir iškovojo bronzos medalius. Grupės nugalėtojais tapo Nyderlandų pora Serhii Shulha ir Olha Shulha, sidabro medaliai atiteko Ispanijos duetui Ruben Viciana Lopez ir Eva Moya.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Suaugusiųjų standartinių šokių „Grand Slam“ grupėje Lietuvai atstovavo net septynios poros. Simonas Seikauskas ir Liucija Norušaitė (Panevėžio „Rumba“ ir Kauno „Sūkurys“) užėmę aukštą 7-ąją vietą ir buvo visai arti finalo, Marius Ilčiukas ir Domilė Šemeškevičiūtė (Kauno „Kaspinas“ – Kauno „Editos Daniūtės šokių studija“), kurie pateko taip pat į pusfinalį, pelnė 10-ąją vietą. Kitos mūsų poros Edvardas Mašaro ir Anastasija Pavšukova (Vilniaus „DaVi”) pasidalijo 33/34-ąją, Pijus Palskys ir Anna Berzina 60/65-ąją, Justas Gedgaudas ir Patricija Kairytė (Kauno „Sūkurys”) 72/77-ąją, Orestas Preidys ir Katrina Motiejūnė (Kauno „Sūkurys”) 93/94-ąją, o Domantas Balevičius ir Vestina Remeikaitė (Kauno „Duetas” ir Kauno „Danza M”) užėmė 95-ąją vietą.

Jaunių II Lotynų Amerikos šokių grupėje lietuviai parodė gražius pasirodymus tarp gausaus dalyvių būrio. Arianas Eismontas ir Emilija Chmeliova (Klaipėdos „TenDance”) užėmę 20-ąją vietą, visai šalia jų liko Karol Pavlovski ir Marta Dereškevičiūtė (Vilniaus „DaVi”), kurie pelnė 21-ąją vietą, Dominykas Patapavičius ir Guostė Banytė (Vilniaus „Spindulys”) pasidalijo 25/27-ąją, Girius Ramaškauskas ir Gailė Vaičiulaitytė (Vilniaus „Aj dance”) 33/35-ąją, bei Dovydas Labutis ir Miglė Pravilonytė (Kauno „Duetas” ir Vilniaus „Ratuto”) 37/38-ąją, Edgaras Šidiškis ir Veronika Chmeliova (Klaipėdos „TenDance”) 58-ąją, o Rytis Oželis ir Smiltė Žilinskė (Kauno „Sūkurys”) pasidalijo 70/72-ąją.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų