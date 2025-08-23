Vokietijoje – Lietuvos šokėjų bronza

Senjorų II standartinių šokių grupėje, kurioje varžėsi net 90 porų, Lietuvos šokėjai Tomas Rimkus ir Nerija Surblytė (Kauno „Kaspinas“) puikiai pasirodė. Jie sėkmingai įveikė visus turus, pateko į finalą ir iškovojo bronzos medalius. Grupės nugalėtojais tapo Nyderlandų pora Serhii Shulha ir Olha Shulha, sidabro medaliai atiteko Ispanijos duetui Ruben Viciana Lopez ir Eva Moya.
Suaugusiųjų standartinių šokių „Grand Slam“ grupėje Lietuvai atstovavo net septynios poros. Simonas Seikauskas ir Liucija Norušaitė (Panevėžio „Rumba“ ir Kauno „Sūkurys“) užėmę aukštą 7-ąją vietą ir buvo visai arti finalo, Marius Ilčiukas ir Domilė Šemeškevičiūtė (Kauno „Kaspinas“ – Kauno „Editos Daniūtės šokių studija“), kurie pateko taip pat į pusfinalį, pelnė 10-ąją vietą. Kitos mūsų poros Edvardas Mašaro ir Anastasija Pavšukova (Vilniaus „DaVi”) pasidalijo 33/34-ąją, Pijus Palskys ir Anna Berzina 60/65-ąją, Justas Gedgaudas ir Patricija Kairytė (Kauno „Sūkurys”) 72/77-ąją, Orestas Preidys ir Katrina Motiejūnė (Kauno „Sūkurys”) 93/94-ąją, o Domantas Balevičius ir Vestina Remeikaitė (Kauno „Duetas” ir Kauno „Danza M”) užėmė 95-ąją vietą.
Jaunių II Lotynų Amerikos šokių grupėje lietuviai parodė gražius pasirodymus tarp gausaus dalyvių būrio. Arianas Eismontas ir Emilija Chmeliova (Klaipėdos „TenDance”) užėmę 20-ąją vietą, visai šalia jų liko Karol Pavlovski ir Marta Dereškevičiūtė (Vilniaus „DaVi”), kurie pelnė 21-ąją vietą, Dominykas Patapavičius ir Guostė Banytė (Vilniaus „Spindulys”) pasidalijo 25/27-ąją, Girius Ramaškauskas ir Gailė Vaičiulaitytė (Vilniaus „Aj dance”) 33/35-ąją, bei Dovydas Labutis ir Miglė Pravilonytė (Kauno „Duetas” ir Vilniaus „Ratuto”) 37/38-ąją, Edgaras Šidiškis ir Veronika Chmeliova (Klaipėdos „TenDance”) 58-ąją, o Rytis Oželis ir Smiltė Žilinskė (Kauno „Sūkurys”) pasidalijo 70/72-ąją.
