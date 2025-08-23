Šarūno Jasikevičiaus auklėtinis patyrė kelio traumą ir rungtynes paliko neštuvų pagalba

J. Bango ateinantis sezonas turėtų būti antrasis Eurolygoje.
Praėjusiame sezone angoliečio statistika per 7 aikštėje praleistas minutes siekė 2,7 taško, 1,8 atkovoto kamuolio ir 3 naudingumo balus.
Jilson Bango'nun sakatlandığı pozisyon ve kenara alındığı anlar pic.twitter.com/LJRFn2u7iL— Souvess (@souvess) August 22, 2025
