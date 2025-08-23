Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas

Šarūno Jasikevičiaus auklėtinis patyrė kelio traumą ir rungtynes paliko neštuvų pagalba

2025-08-23 12:13 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-23 12:13

Šarūno Jasikevičiaus vadovaujamos Stambulo „Fenerbahče“ stovykloje šeštadienį kilo nerimas – komandos centras Jilsonas Bango patyrė rimtą traumą. 26 metų 208 cm ūgio angolietis atstovaudamas savo šalies rinktinei rungtynėse prieš Žaliojo Kyšulio komandą susižeidė kelį ir aikštę paliko neštuvų pagalba.

J. Bango ateinantis sezonas turėtų būti antrasis Eurolygoje.

Praėjusiame sezone angoliečio statistika per 7 aikštėje praleistas minutes siekė 2,7 taško, 1,8 atkovoto kamuolio ir 3 naudingumo balus.

