TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Aleksandra Dolinskė dailiojo čiuožimo varžybose Šefilde – 5-a

2025-08-22 19:13 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-22 19:13

Šefilde (Didžioji Britanija) penktadienį baigėsi tarptautinės dailiojo čiuožimo varžybos – „Robin Cousins Cup 2025".

Aleksandra Golovkina | Eriko Ovčarenko / BNS foto nuotr.

Šefilde (Didžioji Britanija) penktadienį baigėsi tarptautinės dailiojo čiuožimo varžybos – „Robin Cousins Cup 2025“.

0

Vienintelė Lietuvos atstovė Aleksandra Dolinskė moterų kategorijoje su 125,29 balo užėmė 5-ą vietą tarp 11 dalyvių. Trumpojoje programoje lietuvė buvo 4-a (46,92), o laisvojoje – 7-a (78,37).

Nugalėtoja tapo italė Sarina Joos (186,99), geriausiai atlikusi abi programas. Antra buvo Kipro atstovė Stefanija Jakovleva (177,99), o trečia – amerikietė Alex Evans (136,83).

A. Dolinskės (buvusios Golovkinos – aut. past.) karjeros rekordas siekia 158,67 balo. Trumpojoje programoje lietuvė daugiausiai yra rinkusi 55,80 balo, o laisvojoje – 105,56.

