Aleksandra Dolinskė dailiojo čiuožimo varžybose Šefilde – 5-a

Vienintelė Lietuvos atstovė Aleksandra Dolinskė moterų kategorijoje su 125,29 balo užėmė 5-ą vietą tarp 11 dalyvių. Trumpojoje programoje lietuvė buvo 4-a (46,92), o laisvojoje – 7-a (78,37).
Nugalėtoja tapo italė Sarina Joos (186,99), geriausiai atlikusi abi programas. Antra buvo Kipro atstovė Stefanija Jakovleva (177,99), o trečia – amerikietė Alex Evans (136,83).
A. Dolinskės (buvusios Golovkinos – aut. past.) karjeros rekordas siekia 158,67 balo. Trumpojoje programoje lietuvė daugiausiai yra rinkusi 55,80 balo, o laisvojoje – 105,56.
