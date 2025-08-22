Pijus Labutis „US Open“ pulo turnyre įveikė vieną varžovą

Jau pirmajame rate lietuvis 7:9 nusileido Sergio Rivui iš JAV. P. Labutis dar galėjo prasimušti į pagrindinį atkrintamųjų varžybų etapą per pralaimėjusiųjų „tinklelį“, bet ten po pergalės 8:5 prieš rumuną Flavianą Glontą 5:8 neatsilaikė prieš taivanietį Chien Chingą Ju.
Lietuvis tarp 64 geriausių žaidėjų nepateko, todėl prizinio fondo dalybose nedalyvaus.
Bendrą „US Open“ prizų fondą sudaro 500 tūkst. JAV dolerių. Nugalėtojui atiteks penktadalis viso prizinio fondo – 100 tūkst. JAV dolerių.
