TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Pijus Labutis „US Open“ pulo turnyre įveikė vieną varžovą

2025-08-22 13:09 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-22 13:09

JAV vykstantis prestižinis „US Open“ pulo-9 turnyras anksti baigėsi lietuviui Pijui Labučiui.

Pijus Labutis | Organizatorių nuotr.

JAV vykstantis prestižinis „US Open" pulo-9 turnyras anksti baigėsi lietuviui Pijui Labučiui.

0

Jau pirmajame rate lietuvis 7:9 nusileido Sergio Rivui iš JAV. P. Labutis dar galėjo prasimušti į pagrindinį atkrintamųjų varžybų etapą per pralaimėjusiųjų „tinklelį“, bet ten po pergalės 8:5 prieš rumuną Flavianą Glontą 5:8 neatsilaikė prieš taivanietį Chien Chingą Ju.

Lietuvis tarp 64 geriausių žaidėjų nepateko, todėl prizinio fondo dalybose nedalyvaus.

Bendrą „US Open“ prizų fondą sudaro 500 tūkst. JAV dolerių. Nugalėtojui atiteks penktadalis viso prizinio fondo – 100 tūkst. JAV dolerių.

