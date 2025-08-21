Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Ledo ritulys > Kiti čempionatai

Faustas Nausėda su komandos draugais vos neįveikė elitinės Suomijos lygos klubo

2025-08-21 12:38 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-21 12:38

Pasiruošimą naujajam ledo ritulio sezonui tęsia „Pyry“ (Suomija) komanda, kuri su Faustu Nausėda trečiadienį tik po baudinių serijos 5:6 pralaimėjo prieš Tamperės „Tapparą“. Lietuvis be keitimų gynė „Pyry“ vartus, o detalesnė F. Nausėdos statistika nėra pateikiama.

Faustas Nausėda | hockey.lt nuotr.

Pasiruošimą naujajam ledo ritulio sezonui tęsia „Pyry“ (Suomija) komanda, kuri su Faustu Nausėda trečiadienį tik po baudinių serijos 5:6 pralaimėjo prieš Tamperės „Tapparą“. Lietuvis be keitimų gynė „Pyry“ vartus, o detalesnė F. Nausėdos statistika nėra pateikiama.

0

„Pyry“ žais antroje Suomijos lygoje, o „Tappara“ – elitinėje. F. Nausėda šią vasarą pasirašė kontraktą būtent su „Tappara“, bet nuomos pagrindais buvo išsiųstas į „Pyry“ ekipą, kur gaus daugiau žaidybinės praktikos.

Taip pat antroje Suomijos lygoje žaisianti „KeuPa HT“ komanda su Martynu Griniumi po baudinių serijos 7:6 įveikė „Kiekko-Pojat“. Lietuvis nepasižymėjo.

Aukščiausios Šveicarijos lygos klubas Ženevos „Servette“, kurio garbę gina Simas Ignatavičius, 6:0 sutriuškino „Grenoble“ (Prancūzija) ledo ritulininkus. Lietuvis puolime nepasižymėjo.

Emilijaus Krakausko atstovaujama „EHC Arosa“ (Šveicarija) komanda 2:5 pralaimėjo prieš „Bregenzerwald“ (Austrija) ekipą. Detalesnė rungtynių statistika nepateikiama.

Ikisezoninėse elitinės Kanados jaunimo lygos (QMJHL) rungtynėse „Rimouski Oceanic“ su Dovydu Jukna 1:4 pralaimėjo prieš „Shawinigan Cataractes“. Lietuvis kartą smūgiavo į vartų plotą, gavo 2 baudos min. ir atliko 3 jėgos veiksmus.

