TV3 naujienos > Sportas > Vandens Sportas > Plaukimas

Smiltė Plytnykaitė su antru rezultatu pateko į pasaulio jaunimo plaukimo čempionato pusfinalį

2025-08-21 12:44 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-21 12:44

Ketvirtadienį Rumunijoje vykstančiame pasaulio jaunimo plaukimo čempionate puikiai pasirodė Lietuvos atstovė Smiltė Plytnykaitė.

Smiltė Plytnykaitė (Dariaus Kibirkščio nuotr.) | Organizatorių nuotr.

Ketvirtadienį Rumunijoje vykstančiame pasaulio jaunimo plaukimo čempionate puikiai pasirodė Lietuvos atstovė Smiltė Plytnykaitė.

0

Vos prieš dieną 50 m plaukimo krūtine rungtyje pirmą kartą karjeroje iškovojusi tokio lygio varžybų medalį, lietuvė sėkmingai pradėjo pasirodymą ir 100 m distancijoje. Atrankoje S. Plytnykaitė finišavo per 1 min. 8.46 sek. ir tarp net 69 dalyvių užėmė antrąją vietą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Greičiau plaukė tik Vokietijos sportininkė Lena Ludwig, kuri nuotolį įveikė per 1 min. 8.22 sek. Abi sportininkės užsitikrino vietas tarp 16 pusfinalio dalyvių. Kelialapių į finalą likimas bus sprendžiamas ketvirtadienio vakarą.

Vakare Rumunijoje į baseiną taip pat šoks ir kitas Lietuvos plaukikas – Tajus Juška, kuris varžysis vaikinų 100 m peteliške finale.

