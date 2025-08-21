Smiltė Plytnykaitė su antru rezultatu pateko į pasaulio jaunimo plaukimo čempionato pusfinalį

Vos prieš dieną 50 m plaukimo krūtine rungtyje pirmą kartą karjeroje iškovojusi tokio lygio varžybų medalį, lietuvė sėkmingai pradėjo pasirodymą ir 100 m distancijoje. Atrankoje S. Plytnykaitė finišavo per 1 min. 8.46 sek. ir tarp net 69 dalyvių užėmė antrąją vietą.
Greičiau plaukė tik Vokietijos sportininkė Lena Ludwig, kuri nuotolį įveikė per 1 min. 8.22 sek. Abi sportininkės užsitikrino vietas tarp 16 pusfinalio dalyvių. Kelialapių į finalą likimas bus sprendžiamas ketvirtadienio vakarą.
Vakare Rumunijoje į baseiną taip pat šoks ir kitas Lietuvos plaukikas – Tajus Juška, kuris varžysis vaikinų 100 m peteliške finale.
