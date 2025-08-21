Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Kitos šalys

Šiurpios riaušės Pietų Amerikos klubiniame turnyre: žmonės krito iš tribūnų, sprogo garsinės granatos ir rungtynės buvo nutrauktos

2025-08-21 12:14 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-21 12:14

Antrame pagal prestižą Pietų Amerikos klubiniame turnyre „Copa Sudamericana“ užfiksuoti šiurpūs vaizdai.

Šiurpūs vaizdai Pietų Amerikos klubiniame turnyre „Copa Sudamericana“ | Scanpix nuotr.

Antrame pagal prestižą Pietų Amerikos klubiniame turnyre „Copa Sudamericana“ užfiksuoti šiurpūs vaizdai.

0

Buenos Airėse vykusiose rungtynių tarp „Independiente“ (Argentina) ir „Universidad de Chile“ (Čilė) ekipų metu abiejų komandų sirgaliai susirėmė, o rungtynės buvo nutrauktos dėl daugybės sužeidimų.

Viename iš vaizdo įrašų matyti iš viršutinio tribūnos aukšto po susidūrimo krentantis žmogus.

Užfiksuota daugiau nei 300 sulaikymų, o rungtynės buvo nutrauktos 52-ąją minutę.

Viskas prasidėjo tada, kai dalis svečių sirgalių priartėjo prie „Independiente“ tribūnų ir ėmė svaidyti garsines granatas bei butelius į vietinius aistruolius, kurie buvo apatinėje tribūnoje.

Kaip praneša Argentinos žiniasklaida, tai – žiauriausi susirėmimai per pastarąjį dešimtmetį.

Skelbiama, kad konfliktas įsiplieskė tada, kai Čilės aistruoliai pavogė „Independiente“ vėliavą, kuri kabėjo netoli šeimininkų fanų sektoriaus. Stadionui atsakingas pareigūnas paprašė svečių palikti tribūnas ir pagrasino galimomis sankcijomis, tačiau jie atsisakė. Negana to, jie įsilaužė į kambarį, kuriame buvo laikomi valymo reikmenys ir pradėjo juos mėtyti į Argentinos sirgalius, priversdami šiuos trauktis iš tribūnų.

Kai kurie čiliečiai mėgino pasitraukti, tačiau į aikštę įsiveržę chuliganai juos žiauriai sumušė, dalis buvo subadyti ar sunkiai sužeisti. Daug nukentėjusiųjų, kurie buvo itin žiauriai sumušti, buvo nugabenti į ligoninę.

„Jokios aplinkybės nepateisina linčo. Jokios, – socialiniuose tinkluose parašė Čilės prezidentas Gabrielis Boricas. – Tai, kas įvyko Aveljanedoje tarp „Independiente“ ir „Universidad de Chile“ sirgalių, yra klaidinga tiek daug aspektų – nuo smurto tarp aistruolių iki akivaizdaus organizacinio neatsakingumo. Teisingumas turi nustatyti kaltuosius.“

Čilės ambasadorius Argentinoje Jose Antonio Viera-Gallo Čilės radijui „Cooperativa“ sakė: „Yra sužeistų abiejose pusėse, kai kurie – subadyti peiliais. Bent vienas čilietis yra sunkiai sužeistas, hospitalizuotas.“

„Universidad de Chile“ direktorius Danielis Schapira Čilės radijui ADN sakė: „Mes visada patiriame tą patį, tai beviltiška. Tai socialinė, kultūrinė problema, tai kur kas daugiau nei futbolas. Mums skyrė 3 500 bilietų ir štai, kas nutiko. Baisu, tai neįtikėtina. Tai ir organizacinė problema: negalima statyti „Universidad de Chile“ sirgalių virš „Independiente“ sirgalių. Čia visi turi problemų, tai virto cirku.“

