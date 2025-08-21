Šiurpios riaušės Pietų Amerikos klubiniame turnyre: žmonės krito iš tribūnų, sprogo garsinės granatos ir rungtynės buvo nutrauktos

Buenos Airėse vykusiose rungtynių tarp „Independiente“ (Argentina) ir „Universidad de Chile“ (Čilė) ekipų metu abiejų komandų sirgaliai susirėmė, o rungtynės buvo nutrauktos dėl daugybės sužeidimų.
Viename iš vaizdo įrašų matyti iš viršutinio tribūnos aukšto po susidūrimo krentantis žmogus.
Užfiksuota daugiau nei 300 sulaikymų, o rungtynės buvo nutrauktos 52-ąją minutę.
Viskas prasidėjo tada, kai dalis svečių sirgalių priartėjo prie „Independiente“ tribūnų ir ėmė svaidyti garsines granatas bei butelius į vietinius aistruolius, kurie buvo apatinėje tribūnoje.
Kaip praneša Argentinos žiniasklaida, tai – žiauriausi susirėmimai per pastarąjį dešimtmetį.
Skelbiama, kad konfliktas įsiplieskė tada, kai Čilės aistruoliai pavogė „Independiente“ vėliavą, kuri kabėjo netoli šeimininkų fanų sektoriaus. Stadionui atsakingas pareigūnas paprašė svečių palikti tribūnas ir pagrasino galimomis sankcijomis, tačiau jie atsisakė. Negana to, jie įsilaužė į kambarį, kuriame buvo laikomi valymo reikmenys ir pradėjo juos mėtyti į Argentinos sirgalius, priversdami šiuos trauktis iš tribūnų.
Kai kurie čiliečiai mėgino pasitraukti, tačiau į aikštę įsiveržę chuliganai juos žiauriai sumušė, dalis buvo subadyti ar sunkiai sužeisti. Daug nukentėjusiųjų, kurie buvo itin žiauriai sumušti, buvo nugabenti į ligoninę.
„Jokios aplinkybės nepateisina linčo. Jokios, – socialiniuose tinkluose parašė Čilės prezidentas Gabrielis Boricas. – Tai, kas įvyko Aveljanedoje tarp „Independiente“ ir „Universidad de Chile“ sirgalių, yra klaidinga tiek daug aspektų – nuo smurto tarp aistruolių iki akivaizdaus organizacinio neatsakingumo. Teisingumas turi nustatyti kaltuosius.“
Čilės ambasadorius Argentinoje Jose Antonio Viera-Gallo Čilės radijui „Cooperativa“ sakė: „Yra sužeistų abiejose pusėse, kai kurie – subadyti peiliais. Bent vienas čilietis yra sunkiai sužeistas, hospitalizuotas.“
„Universidad de Chile“ direktorius Danielis Schapira Čilės radijui ADN sakė: „Mes visada patiriame tą patį, tai beviltiška. Tai socialinė, kultūrinė problema, tai kur kas daugiau nei futbolas. Mums skyrė 3 500 bilietų ir štai, kas nutiko. Baisu, tai neįtikėtina. Tai ir organizacinė problema: negalima statyti „Universidad de Chile“ sirgalių virš „Independiente“ sirgalių. Čia visi turi problemų, tai virto cirku.“
⚽🚨 Des violences ont éclaté dans les tribunes du stade Libertadores de América lors du match entre l’Universidad de Chile et Independiente pic.twitter.com/1JPhX4akr8— 75 Secondes 🗞️ (@75secondes) August 21, 2025
"CAÍDA"
Por estas tremendas imágenes de un hincha de la Universidad de Chile cayendo desde la bandeja alta del estadio de Independiente. Se hizo totalmente pija, ya no se puede ni ver un partido tranquilo, la concha de la lora.
pic.twitter.com/BtwARdM6q0REKLAMA— Tendencias en Deportes (@TendenciaDepor) August 21, 2025
SENSITIVE IMAGES— 📚 Dame Bola (& Tears at La Bombonera) (@BomboneraTears) August 21, 2025
More from Estadio Libertadores de América from the suspended Independiente vs Universidad de Chile tie in which at least three people lost their lives. These Independiente barras knocked out a 14-year old Chilean fan with metal rods. pic.twitter.com/aY6xJcFXPu
Corridas en las afueras del Libertadores de América ❌ pic.twitter.com/AUWvw78R0I— Diario Olé (@DiarioOle) August 21, 2025
Imágenes sensibles: ocurrió luego de que los hinchas de Independiente ingresaran a la tribuna visitante de U de Chile pic.twitter.com/1U8pxftMjy— Diario Olé (@DiarioOle) August 21, 2025
Imágenes sensibles: un hincha cayó desde la tribuna visitante pic.twitter.com/ecvvAALBXA— Diario Olé (@DiarioOle) August 21, 2025
