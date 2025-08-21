Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Kitos šalys

Majamio „Inter“ kelialapį į Lygos taurės pusfinalį iškovojo be Lionelio Messi ir išvaryto vyriausiojo trenerio

2025-08-21 10:29 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-21 10:29

Nors Majamio „Inter“ žvaigždė Lionelis Messi dėl užsitęsusios raumens traumos praleido rungtynes, tačiau jo atstovaujama komanda pateko į 2025 m. Lygos taurės pusfinalį po dramatiškos pergalės 2:1 prieš „Tigres UANL“.

Luisas Suarezas | Organizatorių nuotr.

Nors Majamio „Inter" žvaigždė Lionelis Messi dėl užsitęsusios raumens traumos praleido rungtynes, tačiau jo atstovaujama komanda pateko į 2025 m. Lygos taurės pusfinalį po dramatiškos pergalės 2:1 prieš „Tigres UANL".

0

Majamio klubas anksti išsiveržė į priekį po to, kai „Tigres“ gynėjas Javieras Aquinas baudos aikštelėje sužaidė ranka. Prie 11 metrų žymos stojo Luisas Suarezas ir įveikė vartininką Nahuelį Guzmaną.

Pirmajame kėlinyje „Inter“ patyrė smūgį, kai Jordi Alba po atsitiktinio susidūrimo su komandos draugu Telasco Segovia patyrė traumą. Iš pradžių gynėjas bandė tęsti rungtynes, tačiau per pertrauką paliko aikštę ir antrajame kėlinyje nebegrįžo. Klubas pranešė, kad jo sveikatos būklė bus įvertinta artimiausiomis dienomis.

Prieš antrąjį kėlinį treneris Javieras Mascherano buvo pašalintas iš aikštės už priekaištus dėl per ilgo pridėto laiko pirmajame kėlinyje. Jam buvo parodyta raudona kortelė, todėl toliau rungtynes turėjo stebėti iš VIP tribūnos, o komandai vadovauti ėmėsi jo asistentas Leandro Stillitano.

J. Mascherano negalės vadovauti komandai pusfinalyje, be to, jam gresia iki trejų rungtynių diskvalifikacija už gautą raudoną kortelę ir už tai, kad, būdamas pašalintas, vis tiek bandė bendrauti su komanda.

„Nėra aišku. Pirmojo kėlinio pabaigoje teisėjas pridėjo keturias minutes, bet žaidėme šešias ar panašiai, – po rungtynių žurnalistams sakė Majamio klubo trenerio asistentas Javi Moralesas. – Mes pradėjome ginčytis dėl laiko, tu esi žmogus, pradedi kalbėti. Nebuvo aišku, bet teisėjas pasakė, kad Javieras gavo raudoną kortelę ir viskas. Daugiau informacijos negavome, tiesiog skundėmės dėl pridėto laiko.“

Pagal turnyro taisykles treneris, gavęs raudoną kortelę, gali likusias rungtynes stebėti iš tribūnos, bet negali duoti jokių nurodymų. Vis dėlto J. Mascherano pradėjo šūkauti iš tribūnų, kol Lygos taurės atstovas paprašė to nebedaryti. Vėliau televizijos kameros užfiksavo, kaip jis telefonu bendravo su kitu asistentu Lucasu Rodriguezu Pagano.

Antrajame kėlinyje „Tigres“ perėmė kamuolio kontrolę ir 67-ąją minutę po naujojo vasaros pirkinio, Lionelio Messi tautiečio iš Argentinos, Angelo Correa smūgio išlygino rezultatą. Tačiau lygybė netruko ilgai – po dar vieno žaidimo ranka „Tigres“ baudos aikštelėje „Inter“ vėl gavo progą mušti baudinį.

89-ąją minutę L. Suarezas vėl realizavo 11 metrų smūgį ir vėl išvedė Majamio klubą į priekį.

Pačioje pabaigoje „Tigres“ žaidėjas Edgaras Lopezas smūgiavo galva, tačiau kamuolys atsimušė į abu vartų virpstus, o „Inter“ išsaugojo pergalę.

„Galiausiai viskas buvo didelė drama, bet manau, kad sužaidėme labai gerą pirmąjį kėlinį, – sakė J. Moralesas. – Žaidėme taip, kaip norėjome. Įmušėme įvartį, turėjome progų. Galiausiai radome būdą kovoti iki galo ir laimėti.“

Pusfinalyje Majamio „Inter“ susitiks su „Orlando City“, kuris po baudinių serijos įveikė „Toluca“ ekipą.

