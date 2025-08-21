Majamio „Inter“ kelialapį į Lygos taurės pusfinalį iškovojo be Lionelio Messi ir išvaryto vyriausiojo trenerio

Majamio klubas anksti išsiveržė į priekį po to, kai „Tigres“ gynėjas Javieras Aquinas baudos aikštelėje sužaidė ranka. Prie 11 metrų žymos stojo Luisas Suarezas ir įveikė vartininką Nahuelį Guzmaną.
Luis Suárez no falla desde el punto penal 😮💨🇺🇾 pic.twitter.com/riUwtL0W0b— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 21, 2025
Pirmajame kėlinyje „Inter“ patyrė smūgį, kai Jordi Alba po atsitiktinio susidūrimo su komandos draugu Telasco Segovia patyrė traumą. Iš pradžių gynėjas bandė tęsti rungtynes, tačiau per pertrauką paliko aikštę ir antrajame kėlinyje nebegrįžo. Klubas pranešė, kad jo sveikatos būklė bus įvertinta artimiausiomis dienomis.
Prieš antrąjį kėlinį treneris Javieras Mascherano buvo pašalintas iš aikštės už priekaištus dėl per ilgo pridėto laiko pirmajame kėlinyje. Jam buvo parodyta raudona kortelė, todėl toliau rungtynes turėjo stebėti iš VIP tribūnos, o komandai vadovauti ėmėsi jo asistentas Leandro Stillitano.
Javier Mascherano was shown a red card at the end of the first half 🟥— FOX Soccer (@FOXSoccer) August 21, 2025
He is now coaching his Inter Miami side from the first row of the stands 😅 pic.twitter.com/1DGXl7ZvJh
J. Mascherano negalės vadovauti komandai pusfinalyje, be to, jam gresia iki trejų rungtynių diskvalifikacija už gautą raudoną kortelę ir už tai, kad, būdamas pašalintas, vis tiek bandė bendrauti su komanda.
„Nėra aišku. Pirmojo kėlinio pabaigoje teisėjas pridėjo keturias minutes, bet žaidėme šešias ar panašiai, – po rungtynių žurnalistams sakė Majamio klubo trenerio asistentas Javi Moralesas. – Mes pradėjome ginčytis dėl laiko, tu esi žmogus, pradedi kalbėti. Nebuvo aišku, bet teisėjas pasakė, kad Javieras gavo raudoną kortelę ir viskas. Daugiau informacijos negavome, tiesiog skundėmės dėl pridėto laiko.“
Pagal turnyro taisykles treneris, gavęs raudoną kortelę, gali likusias rungtynes stebėti iš tribūnos, bet negali duoti jokių nurodymų. Vis dėlto J. Mascherano pradėjo šūkauti iš tribūnų, kol Lygos taurės atstovas paprašė to nebedaryti. Vėliau televizijos kameros užfiksavo, kaip jis telefonu bendravo su kitu asistentu Lucasu Rodriguezu Pagano.
Inter Miami head coach Javier Mascherano — who is sitting in the stands after a red card — talking on the phone to his assistant coach Lucas Rodriguez Pagano. pic.twitter.com/uCrgXOSgOn— Tom Bogert (@tombogert) August 21, 2025
Antrajame kėlinyje „Tigres“ perėmė kamuolio kontrolę ir 67-ąją minutę po naujojo vasaros pirkinio, Lionelio Messi tautiečio iš Argentinos, Angelo Correa smūgio išlygino rezultatą. Tačiau lygybė netruko ilgai – po dar vieno žaidimo ranka „Tigres“ baudos aikštelėje „Inter“ vėl gavo progą mušti baudinį.
89-ąją minutę L. Suarezas vėl realizavo 11 metrų smūgį ir vėl išvedė Majamio klubą į priekį.
PISTOLERO INFALIBLE 😮💨 🎯 pic.twitter.com/HyHOAXBN6o— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 21, 2025
Pačioje pabaigoje „Tigres“ žaidėjas Edgaras Lopezas smūgiavo galva, tačiau kamuolys atsimušė į abu vartų virpstus, o „Inter“ išsaugojo pergalę.
„Galiausiai viskas buvo didelė drama, bet manau, kad sužaidėme labai gerą pirmąjį kėlinį, – sakė J. Moralesas. – Žaidėme taip, kaip norėjome. Įmušėme įvartį, turėjome progų. Galiausiai radome būdą kovoti iki galo ir laimėti.“
Pusfinalyje Majamio „Inter“ susitiks su „Orlando City“, kuris po baudinių serijos įveikė „Toluca“ ekipą.
