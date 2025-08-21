Vietoj Maroko pasuko į Kroatiją: „CFMOTO Thunder Racing Team“ prieš startą turi įdomių iššūkių

Paskutinis ralis, kuriame komanda lenktyniavo, vyko gegužės gale Pietų Afrikos Respublikoje. Nors ralyje pasisekė puikiai – komanda iškovojo pirmą ir antrą keturračių įskaitos vietas – po finišo visada prasideda ilgai trunkančios logistikos operacijos. Keturračių kelionė iš Pietų Afrikos užtruko ilgiau nei planuota ir technika pas komandą grįžo likus vos porai dienų iki išvykimo į ralį Kroatijoje.
„Keturračiai grįžo tik pirmadienį ir nebebuvo laiko atlikti jiems reikalingų darbų, būtinų po ir prieš kiekvienas varžybas. Dėl to šiose varžybose dalyvausiu su savo atsarginiu keturračiu, kuris jau yra paruoštas kitiems metams. Dėl to šiek tiek jaukiasi ir kitų metų planai“, – pasakojo „CFMOTO Thunder Racing Team“ pilotas Antanas Kanopkinas ir sakė, kad jaučiasi lengvas chaosas, tačiau tikisi, jog jį pavyko sėkmingai suvaldyti.
Sportininkas juokauja, kad nors ir viskam ruošiasi iš anksti, tačiau dažniausiai vis tiek nutinka aplinkybės, jog tenka kaip studentui paskutinius pasiruošimo darbus atlikti paskutinėmis naktimis.
Šiame ralyje komandos vėliavą neš A. Kanopkinas ir Adomas Gančierius, paskutinį kartą startavęs ir ant podiumo lipęs prieš porą metų. Jis, kadangi varžyboms skirti keturračiai nespėjo sugrįžti, startuos savo asmeniniu.
Sportininkų laukia penkios lenktynių dienos ypatingai vaizdingais Kroatijos kalnais. Viso keturračių įskaitoje važiuos net 13 sportininkų, tad abu komandos pilotai nusiteikę konkurencingai ir intensyviai kovai.
