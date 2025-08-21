Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Auto Moto > Kita

Vietoj Maroko pasuko į Kroatiją: „CFMOTO Thunder Racing Team“ prieš startą turi įdomių iššūkių

2025-08-21 12:21 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-21 12:21

Lenktynininkų gyvenimas iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti ypatingai įdomus ir kupinas adrenalino, tačiau tiesa yra ta, kad adrenalino šaltiniai dažnai būna visai kiti, nei galima nuspėti. Prieš kurį laiką sužinoję, kad Maroko ralyje nebus keturračių įskaitos, „CFMOTO Thunder Racing Team“ komanda priėmė sprendimą vietoj to dalyvauti „Fenix“ ir „Dinaric“ raliuose. Net ir išsprendus varžybų kalendoriaus pakeitimus, kai kuriuos klausimus teko spręsti paskutinę minutę tam, kad iš viso pavyktų startuoti.

„CFMOTO Thunder Racing Team“ nuotr. | Komandos nuotr.

Lenktynininkų gyvenimas iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti ypatingai įdomus ir kupinas adrenalino, tačiau tiesa yra ta, kad adrenalino šaltiniai dažnai būna visai kiti, nei galima nuspėti. Prieš kurį laiką sužinoję, kad Maroko ralyje nebus keturračių įskaitos, „CFMOTO Thunder Racing Team“ komanda priėmė sprendimą vietoj to dalyvauti „Fenix“ ir „Dinaric“ raliuose. Net ir išsprendus varžybų kalendoriaus pakeitimus, kai kuriuos klausimus teko spręsti paskutinę minutę tam, kad iš viso pavyktų startuoti.

0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Paskutinis ralis, kuriame komanda lenktyniavo, vyko gegužės gale Pietų Afrikos Respublikoje. Nors ralyje pasisekė puikiai – komanda iškovojo pirmą ir antrą keturračių įskaitos vietas – po finišo visada prasideda ilgai trunkančios logistikos operacijos. Keturračių kelionė iš Pietų Afrikos užtruko ilgiau nei planuota ir technika pas komandą grįžo likus vos porai dienų iki išvykimo į ralį Kroatijoje.

„Keturračiai grįžo tik pirmadienį ir nebebuvo laiko atlikti jiems reikalingų darbų, būtinų po ir prieš kiekvienas varžybas. Dėl to šiose varžybose dalyvausiu su savo atsarginiu keturračiu, kuris jau yra paruoštas kitiems metams. Dėl to šiek tiek jaukiasi ir kitų metų planai“, – pasakojo „CFMOTO Thunder Racing Team“ pilotas Antanas Kanopkinas ir sakė, kad jaučiasi lengvas chaosas, tačiau tikisi, jog jį pavyko sėkmingai suvaldyti.

Sportininkas juokauja, kad nors ir viskam ruošiasi iš anksti, tačiau dažniausiai vis tiek nutinka aplinkybės, jog tenka kaip studentui paskutinius pasiruošimo darbus atlikti paskutinėmis naktimis.

Šiame ralyje komandos vėliavą neš A. Kanopkinas ir Adomas Gančierius, paskutinį kartą startavęs ir ant podiumo lipęs prieš porą metų. Jis, kadangi varžyboms skirti keturračiai nespėjo sugrįžti, startuos savo asmeniniu.

Sportininkų laukia penkios lenktynių dienos ypatingai vaizdingais Kroatijos kalnais. Viso keturračių įskaitoje važiuos net 13 sportininkų, tad abu komandos pilotai nusiteikę konkurencingai ir intensyviai kovai.

Patiko straipsnis?

