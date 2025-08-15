Kalendorius
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių sportas

Sėkmingas startas Vengrijoje: Benediktas Vanagas pirmauja Europos bajų taurės etape

2025-08-15 21:15
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt
2025-08-15 21:15

Savaitgalį Vengrijoje startavusiame FIA Europos bajų taurės etape „Hungarian Baja“ „Gurtam Toyota Gazoo Racing Baltics“ komanda demonstruoja puikų tempą. Po pirmosios varžybų dienos Benedikto Vanago ir Aisvydo Paliukėno ekipažas užima absoliučią pirmąją vietą.

Peter Pataky nuotr. | Organizatorių nuotr.

0

Penktadienį vykusiame prologe ir pirmajame greičio ruože lietuvių duetas buvo nepralenkiamas, laimėdamas abu važiavimus. Šis rezultatas yra itin svarbus komandai, kuri kovoja dėl aukščiausios pozicijos bendroje Europos taurės įskaitoje. Šiuo metu „Ultimate“ kategorijoje ekipažas užima trečiąją vietą.

Daugiau naujienų iš automobilių sporto pasaulio galite perskaityti „Automobilių sportas“ rubrikoje.

Benediktas Vanagas penktadienį pavadino „geru“, pabrėždamas, kad komandai pavyko surinkti „visus reikalingus taškus“. Pasak jo, greičio ruožas buvo itin įvairus ir sudėtingas: „Greitas, techniškas, vietomis išdaužytas, vietomis itin siauras, dar ir poligonas – visa kombinacija skirtingų iššūkių. Artimiausias varžovas finišavo už 10 sekundžių, iš to matome tempą, kurį turėsime laikyti rytoj. Turėsime būti greitesni“, – komentavo B. Vanagas.

Šturmanas Aisvydas Paliukėnas, nors ir pirmą kartą dalyvaujantis „Hungarian Baja“ varžybose, jau turėjo patirties šio regiono keliuose iš anksčiau vykusio Europos ralio čempionato. Pasak jo, didžiausiu iššūkiu tapo sudėtinga navigacija ir tai, kad ekipažui teko pirmiems startuoti ir „atidaryti“ trasą.

„Vietomis gan kebli navigacija, nesimato kelio, ypač mums, kai atidarinėjame trasą, tačiau susitvarkėme. Startuoti pirmiems yra ir pliusų, ir minusų, bet visgi rytoj vėl startuosime pirmi“, – dalinosi A. Paliukėnas.

Jau 22-ąjį kartą rengiamas „Hungarian Baja“ ralis vyksta aplink Varpalotos miestelį, didžiausiame aktyviame kariniame poligone Centrinėje ir Rytų Europoje. Trasa pasižymi specifiniu kraštovaizdžiu: kalvomis, siaurais keliukais ir itin kieta danga, kuri, palijus lietui, tampa slidi kaip cementas.

Šeštadienį ekipažo laukia dar trys greičio ruožai. Iš viso per dvi dienas FIA čempionato dalyviams teks įveikti 457 kilometrus.

