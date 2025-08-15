Kalendorius
Rugpjūčio 15 d., penktadienis
Vilnius +24°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Lengvoji atletika

„Deimantinė lyga“ Lenkijoje: Mahučich pagerino rekordą, startavo Duplančio sesuo

2025-08-15 21:12 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-15 21:12

Penktadienį Lenkijoje prasidėjo „Deimantinės lygos“ lengvosios atletikos varžybų etapas. Pirmąją varžybų dieną paaiškėjo 3 rungčių nugalėtojai.

Jaroslava Mahučich | Scanpix nuotr.

Penktadienį Lenkijoje prasidėjo „Deimantinės lygos“ lengvosios atletikos varžybų etapas. Pirmąją varžybų dieną paaiškėjo 3 rungčių nugalėtojai.

REKLAMA
0

Moterų šuoliuose į aukštį nugalėjo pasaulio rekordininkė ukrainietė Jaroslava Mahučich. Ji antru bandymu įveikė 2 m aukštį ir pagerino varžybų Lenkijoje rekordą, kurį 2023 m. pasiekė kita ukrainietė Julija Levčenka (1,98).

TAIP PAT SKAITYKITE:

J. Mahučich šį kartą aplenkė australę Nicolą Olyslagers (1,97) ir atsirevanšavo už porą pastarųjų pralaimėjimų. Trečia buvo vokietė Imke Onnen (1,91).

REKLAMA
REKLAMA

Moterų šuolio su kartimi rungtyje nugalėjo prancūzė Marie-Julie Bonnin (4,70). Antra buvo Vengrijos rekordą pakartojusi Hanga Klekner (4,60), trečia – daugiau bandymų 4,60 m aukštyje atlikusi amerikietė Brynn King (4,60).

REKLAMA

Varžybose buvo galima išvysti ir daugkartinio pasaulio rekordininko Armando Duplančio seserį Johanną. 23-ejų švedė šį kartą liko paskutinė – 12-a (4,10). J. Duplantis šiemet yra šokusi 4,39 m, tai – jos karjeros rekordas.

Moterų rutulio stūmime pergalę pasiekė olandė Jessica Schilder (19,66)

Didžioji dalis rungčių vyks šeštadienį. Vyrų ieties metimo rungties starto protokole yra ir lietuvio Edžio Matusevičiaus pavardė, nors jis neseniai nebaigė varžybų Suomijoje.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų