„Deimantinė lyga“ Lenkijoje: Mahučich pagerino rekordą, startavo Duplančio sesuo

Moterų šuoliuose į aukštį nugalėjo pasaulio rekordininkė ukrainietė Jaroslava Mahučich. Ji antru bandymu įveikė 2 m aukštį ir pagerino varžybų Lenkijoje rekordą, kurį 2023 m. pasiekė kita ukrainietė Julija Levčenka (1,98).
J. Mahučich šį kartą aplenkė australę Nicolą Olyslagers (1,97) ir atsirevanšavo už porą pastarųjų pralaimėjimų. Trečia buvo vokietė Imke Onnen (1,91).
Moterų šuolio su kartimi rungtyje nugalėjo prancūzė Marie-Julie Bonnin (4,70). Antra buvo Vengrijos rekordą pakartojusi Hanga Klekner (4,60), trečia – daugiau bandymų 4,60 m aukštyje atlikusi amerikietė Brynn King (4,60).
Varžybose buvo galima išvysti ir daugkartinio pasaulio rekordininko Armando Duplančio seserį Johanną. 23-ejų švedė šį kartą liko paskutinė – 12-a (4,10). J. Duplantis šiemet yra šokusi 4,39 m, tai – jos karjeros rekordas.
Moterų rutulio stūmime pergalę pasiekė olandė Jessica Schilder (19,66)
Didžioji dalis rungčių vyks šeštadienį. Vyrų ieties metimo rungties starto protokole yra ir lietuvio Edžio Matusevičiaus pavardė, nors jis neseniai nebaigė varžybų Suomijoje.
