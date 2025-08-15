Kalendorius
Rugpjūčio 15 d., penktadienis
Vilnius +24°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas

Džanano Musos dalyvavimas Europos čempionate pakibo ant plauko

2025-08-15 21:05 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-15 21:05

Bosnijos ir Hercegovinos lyderis Džananas Musa gali praleisti ateinantį Europos čempionatą.

Džananas Musa | FIBA nuotr.

Bosnijos ir Hercegovinos lyderis Džananas Musa gali praleisti ateinantį Europos čempionatą.

REKLAMA
0

Puolėjui buvo reikalinga pilvo srityje operacija, dėl kurios nėra dar žinoma, ar žaidėjas spės pilnai atsigauti iki pirmenybių.

Krepšininkui operacija buvo atlikta Vokietijoje, Miunchene. Nors vilčių išvysti Dž. Musą čempionate yra, tačiau medikai neskuba dar to užtikrinti.

Bosniai žais C grupėje su kipriečiais, kartvelais, italais, ispanais ir graikais.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų