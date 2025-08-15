Džanano Musos dalyvavimas Europos čempionate pakibo ant plauko

Puolėjui buvo reikalinga pilvo srityje operacija, dėl kurios nėra dar žinoma, ar žaidėjas spės pilnai atsigauti iki pirmenybių.
Krepšininkui operacija buvo atlikta Vokietijoje, Miunchene. Nors vilčių išvysti Dž. Musą čempionate yra, tačiau medikai neskuba dar to užtikrinti.
Bosniai žais C grupėje su kipriečiais, kartvelais, italais, ispanais ir graikais.
