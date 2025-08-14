Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Lengvoji atletika

Lietuvės užėmė dvi pirmąsias vietas trišuolio varžybose Ispanijoje – Zagainova aplenkė Kilty pagal papildomą rodiklį

2025-08-14 20:51 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-14 20:51

Tarptautinėse lengvosios atletikos varžybose Gvadalacharoje (Ispanija) trišuolio sektoriuje rungtyniavo keturios šuolininkės, tarp jų – net trys lietuvaitės.

Diana Zagainova | Vytauto Dranginio/LTOK nuotr.

Diana Zagainova | Vytauto Dranginio/LTOK nuotr.

0

Pirmąją vietą su geriausiu Lietuvos sezono rezultatu užėmė Diana Zagainova – 13.95/1.0 m, antrąją su tokiu pačiu rezultatu (13.95/0.0) Dovilė Kilty. Nugalėtoją teko aiškintis žiūrint į antrus geriausius sportininkių bandymus. Čia D. Zagainova (13.85) turėjo pranašumą prieš D. Kilty, kuri atliko tik vieną įskaitytą mėginimą.

Aina Grikšaitė buvo ketvirta (13.56/0.0). Tarp jos ir kitų lietuvių įsiterpti pavyko prancūzei Ilionis Guillaume (13.57). Varžybose buvo užsiregistravusi ir vokietė Kira Wittmann, bet ji galiausiai atsisakė startuoti.

Dar anksčiau paaiškėjo, kad varžybose nepasirodys pasaulio rekordininkė Yulimar Rojas. Po labai sunkios traumos venesuelietė bando atnaujinti karjerą, bet, besiruošdama startui Gvadalacharoje, ji pajautė diskomfortą ir nusprendė nerizikuoti.

Lietuvos moterų trišuolio rekordas nuo 2019 m. priklauso D. Zagainovai (14.43).

