Edis Matusevičius lengvosios atletikos varžybose Suomijoje nusprendė pasitraukti anksčiau laiko

Edis Matusevičius atliko tik tris metimus, pasitraukė iš varžybų ir užėmė trečią vietą – 79.10 m (79.10 – 77.29 – x). Paskutinių 3 bandymų lietuvis nusprendė neatlikti. Kol kas nėra pranešama, kas nutiko E. Matusevičiui.
Nugalėjo suomis Toni Keranenas (81.46). Antras buvo dar vienas varžybų šeimininkas Eemilis Porvari (80.19), o iš viso varžėsi 8 ieties metikai.
E. Matusevičiui priklausantis geriausias Lietuvos sezono rezultatas yra 84.05 m, o pasaulio čempionato normatyvas yra 85.50 m. Nuo 2019 m. E. Matusevičiui priklauso įspūdingas Lietuvos rekordas – 89.17 m.
Algirdas Strelčiūnas šuolyje į tolį užėmė penktą vietą – 7.31/1.7 m. Toliau už jį šoko keturi suomiai, o nugalėjo Kristianas Pulli (7.97/3.5).
