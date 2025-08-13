Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Lengvoji atletika

Paralimpietė Oksana Dobrovolskaja: „Mano trenerė man yra didžiausia dovana“

2025-08-13 13:09 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-13 13:09

„Negalėjau net svajoti apie tai, kad galima sukurti tokį ryšį su savo trenere, kokį turime su Terese Nekrošaite. Trenerė man dabar yra didžiausia dovana, kurią aš galėjau gauti iš gyvenimo. Kasdien atsikėlusi ryte aš dėkoju, kad turiu darbą, kuris man teikia malonumą ir kad gyvenimas mane apdovanojo tokia nuostabia trenere, kurią aš turiu šalia“, – apie savo trenerę atsiliepia dukart paralimpinių žaidynių dalyvė, lengvaatletė, disko metikė Oksana Dobrovolskaja.

Dano Sodaičio ir LPAK nuotr. | Organizatorių nuotr.

0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Į treniruočių aikštę Kauno Ąžuolyne disko metikė Oksana Dobrovolskaja ir trenerė Teresė Nekrošaitė atvyksta kartu. Prieš žengiant į disko metimo sektorių – apšilimas, kurio metu T. Nekrošaitė dalija nurodymus, kokius pratimus atlikti. Be to, regėjimo negalią turinčią sportininkę įspėja apie kliūtis.

Sektoriuje kiekvieną Oksanos metimą lydi trenerės padrąsinimai, pagyrimai, pastabos, patarimai. Čia tvyro darbinė, tačiau draugiška ir šilta atmosfera. Pasak sportininkės, toks yra ir judviejų su trenere ryšys. Oksana džiaugiasi galinti paskambinti trenerei bet kuriuo paros metu ir pasikalbėti apie viską.

„Man ji yra ir mama, ir artimas draugas, su kuriuo galiu pasikalbėti ne vien tik apie sportą, bet ir apie gyvenimą, apie gyvenime iškylančias problemas. Apie viską. Galiu drąsiai sakyti, kad mes su trenere neturime jokių paslapčių. Mūsų abiejų požiūriu, sportininko ir trenerio gero ryšio ir sėkmės raktas yra nuoširdus, atviras bendravimas. Su savo trenere jaučiuosi kaip su artimu žmogumi, su psichologu. Su ja man yra taip gera ir ramu. Tiesiog ji yra mano žmogus“, – pasakoja O. Dobrovolskaja.

Treniruočių stovyklose ir varžybose T. Nekrošaitei tenka ne vien tik trenerės vaidmuo. Dirbant su negalią turinčiais sportininkais, reikia jiems pagelbėti ne tik treniruotėse, bet ir kasdienėje buityje.

Oksana sako esanti trenerei dėkinga ir už tai, ir už atvirumą – tiek pagyrimus, tiek ir kritiką.

„Manau, kad man labiausiai mano trenerėje patinka gailesčio nebuvimas man dėl mano turimos regėjimo negalios. Mūsų grupėje mes sportuojame su kitais sportininkais, neturinčiais negalios. Mūsų traktavimas yra vienodas, jokio gailesčio ar nuolaidų dėl negalios nėra. Aš darau viską, ką daro kiti. Trenerė dažnai man sako: „Na, ir kuo tu kitokia? Daryk viską, ką daro kiti. Tu esi tokia pati sportininkė kaip ir kiti. Tu nori rezultato aukšto, kaip ir kiti, todėl ir dirbti turi kaip visi kiti“, – pasakoja sportininkė.

Oksana neslepia, kad kartais dėl trenerės griežtumo ir aukštų reikalavimų viduje viskas užverda, tačiau po treniruotės emocijos labai greitai nuslūgsta. Sportininkė supranta, kad viskas – dėl siekiamo rezultato.

„Niekada to nesu sakiusi savo trenerei, bet dabar pasakysiu. Taip, aš pykstu, kai jūs šaukiate ant manęs, bet po treniruotės meilė jums išaugo dvigubai ar trigubai“, – šypsosi O. Dobrovolskaja.

O. Dobrovolskaja neseniai nusifilmavo vaizdo klipe, kuriame pasakoja apie savo trenerę T. Nekrošaitę. Vaizdo klipas skirtas BITĖS paralimpinės trenerių akademijos projektui, kurį Lietuvos paralimpinis komitetas įgyvendina drauge su savo mecenatais „Bitė Lietuva“ ir TV3 žiniasklaidos grupe.

Projekto tikslas – suteikti naujausių žinių treneriams, dirbantiems su paralimpinio judėjimo sportininkais. Apie treniravimą, mitybą, sporto psichologiją, komunikaciją ir kitas sritis, kurios aktualios, padedant atletams siekti aukščiausių rezultatų pasaulinėse arenose atstovaujant Lietuvai.

BITĖS paralimpinė trenerių akademija startuos šį rudenį, dabar vyksta dalyvių atranka.

Plačiau apie projektą: https://parateam.lt/naujienos/bites-paralimpine-treneriu-akademija-impulsas-auginantiems-cempionus-lietuvai/

Norintiems dalyvauti: https://parateam.lt/naujienos/bites-paralimpines-treneriu-akademijos-nuostatai-ir-atrankos-kriterijai/

