TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Andrius Bartkevičius 2 metams diskvalifikuotas dėl dopingo vartojimo

2025-08-13 13:05 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-13 13:05

Lietuvos antidopingo agentūra trečiadienį pranešė, jog diskvalifikavo tituluotą šalies svarsčių kilnotoją – Andrių Bartkevičių.

Dopingo mėginiai | Scanpix nuotr.

0

„Diskvalifikuotas sportininkas Andrius Bartkevičius (svarsčių kilnojimas), kuris pažeidė Antidopingo taisyklių 2.1 punktą, t.y. sportininko mėginyje nustatyta draudžiamoji medžiaga – meldonis. Skirta sankcija: 2 metų diskvalifikacija“, – rašoma pranešime.

A. Bartkevičius dalyvauti varžybose negalės iki 2027 m. balandžio 17 d.

Vos prieš keletą mėnesių A. Bartkevičius tapo Lietuvos svarsčių kilnojimo federacijos (LSKF) ilgo ciklo čempionu. Sportininkas svorio kategorijoje iki 95 kg pakėlė 24 kg svarstį net 83 kartus.

2021 m. A. Bartkevičius atvirose Europos „Grand Prix“ mėgėjų svarsčių kilnojimo varžybose tapo čempionu svorio kategorijoje iki 95 kg.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

