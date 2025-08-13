Andrius Bartkevičius 2 metams diskvalifikuotas dėl dopingo vartojimo

„Diskvalifikuotas sportininkas Andrius Bartkevičius (svarsčių kilnojimas), kuris pažeidė Antidopingo taisyklių 2.1 punktą, t.y. sportininko mėginyje nustatyta draudžiamoji medžiaga – meldonis. Skirta sankcija: 2 metų diskvalifikacija“, – rašoma pranešime.
A. Bartkevičius dalyvauti varžybose negalės iki 2027 m. balandžio 17 d.
Vos prieš keletą mėnesių A. Bartkevičius tapo Lietuvos svarsčių kilnojimo federacijos (LSKF) ilgo ciklo čempionu. Sportininkas svorio kategorijoje iki 95 kg pakėlė 24 kg svarstį net 83 kartus.
2021 m. A. Bartkevičius atvirose Europos „Grand Prix“ mėgėjų svarsčių kilnojimo varžybose tapo čempionu svorio kategorijoje iki 95 kg.
