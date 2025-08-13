Galiūnai Struckus ir Jokūbaitis per savaitgalį iškovojo net po 2 medalius

M. Struckaus rezultatai atskirose rungtyse buvo šie:
Vilkiko tempimas (7 t) – 4 vieta.
Naščių nešimas (380 kg) – 3 vieta.
Maišų metimas į aukštį (18 kg, 18 kg, 20 kg, 20 kg, 22 kg, 22 kg, 25 kg, 25 kg) – 2 vieta.
Rąstų rentinio nešimas (300 kg) – 6 vieta.
Rąsto kėlimas (140 kg) – 2 vieta.
Svorio sukėlimas į laiptus (2 × 220 kg) – 3 vieta.
Dar geriau Europos taurės varžybose pasirodė Audrius Jokūbaitis. Jis iškovojo sidabrą.
Vos grįžęs į Lietuvą, rugpjūčio 10 d., Kėdainiuose, nors ir pavargęs, bet kupinas motyvacijos, Modestas kartu su Audriumi Jokūbaičiu startavo Baltijos šalių galiūnų komandinės taurės varžybose ir iškovojo aukso medalį.
Modesto Struckaus ir Audriaus Jokūbaičio rezultatai Baltijos taurėje:
Rąsto kėlimas (220 kg, 60 sek.) – 10 kartų, 2 vieta.
Svarmens „varžto“ atkėlimas (300 kg, 120 sek.) – 17 kartų, 1 vieta.
Skydo nešimas + svarmens nešimas tarp kojų (160 kg + 210 kg) – 40,33 sek., 1 vieta.
Padangos vertimas + naščių nešimas (360 kg + 320 kg) – 51,09 sek., 1 vieta.
Lagaminų nešimas (2 × 135 kg, 120 sek.) – 63,40 m, 3 vieta.
Akmens perkėlimas (160 kg, 130 cm aukštis) – 16 kartų, 1 vieta.
Surinkę 21,0 taško, Modestas Struckus ir Audrius Jokūbaitis tapo varžybų nugalėtojais. Antrąją vietą užėmė Tomas Šliupas su Donatu Maskolaičiu (13,5 taško), o trečiąją – Raivis Gintautis, Edis Krievinis ir Adamas Wadolowskis (13,0 taško).
Alytaus švietimo ir sporto skyriaus informacija
