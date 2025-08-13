„Vakar net neturėjau jėgų treniruotis“: apsinuodijusi ukrainietė pasitraukė iš WTA 1000 turnyro

Apsinuodijusi ukrainietė Dajana Jastremska (WTA-31) šešioliktfinalyje atsisakė žaisti prieš amerikietę Cori „Coco“ Gauff (WTA-2).
„Po apsinuodijimo svarsčiau iš karto trauktis iš turnyro, bet praėjusį mačą šiaip ne taip sužaidžiau, manydama, kad kaip nors tą krūvį atlaikysiu. Visgi, tas mačas labai nualino mano organizmą, jaučiausi prastai, buvau visiškai išsekusi. Vakar net neturėjau jėgų treniruotis, o šiandien su gydytojais sutarėme, kad neverta rizikuoti sveikata“, – teigė D. Jastremska.
Turnyras baigėsi ir latvei Jelenai Ostapenko (WTA-30). Ji po 2 valandų kovos 6:1, 3:6, 4:6 turėjo pripažinti italės Lucios Bronzetti (WTA-61) pranašumą. Latvė antrajame sete panaikino didelį deficitą (0:3, 3:3), bet vėliau dar kartą pralaimėjo 3 geimus paeiliui. J. Ostapenko deficitą naikino ir trečiajame sete (1:3, 3:3). Vėliau devintajame geime latvė pralaimėjo savo padavimų seriją ir nebeatsitiesė.
Italė Jasmine Paolini (WTA-9) 7:6 (7:2), 6:1 nugalėjo amerikietę Ashlyn Krueger (WTA-35), sensacingą žygį tęsianti vokietė Ella Seidel (WTA-125) 6:4, 2:6, 7:6 (8:6) pranoko amerikietę McCartney Kessler (WTA-32), o čekė Barbora Krejčikova (WTA-80) 6:4, 3:6, 6:2 įveikė 17-metę JAV talentę Ivą Jovič (WTA-88).
WTA 1000 serijos moterų teniso turnyro Sinsinatyje prizų fondą sudaro beveik 5,153 mln. JAV dolerių.
