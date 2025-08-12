Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

Pijus Vaitiekūnas įveikė Ainių Sabaliauską ITF vyrų teniso turnyre Serbijoje

2025-08-12 21:37 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-12 21:37

Serbijoje vykstančiame ITF serijos vyrų teniso turnyre 22-ejų Pijui Vaitiekūnui (ATP-1622) ir bendraamžiui Ainiui Sabaliauskui (ITF-499) teko žaisti vienam prieš kitą.

Pijus Vaitiekūnas | S.Čirbos nuotr.

Serbijoje vykstančiame ITF serijos vyrų teniso turnyre 22-ejų Pijui Vaitiekūnui (ATP-1622) ir bendraamžiui Ainiui Sabaliauskui (ITF-499) teko žaisti vienam prieš kitą.

0

Lietuviai skynė pergales kvalifikacijoje ir trečiajame rate turėjo susitikti vienas su kitu. Lemiamoje kovoje dėl vietos pagrindiniame etape P. Vaitiekūnas per 1 valandą 31 minutę 6:2, 6:4 nugalėjo A. Sabaliauską.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Prieš tai A. Sabaliauskas 2:6, 6:3, [10:7] nugalėjo vardinį kvietimą gavusį italą Simone Macchione bei 6:4, 7:6 (7:2) pranoko amerikietį Aadarshą Tripathi (ATP-1882). P. Vaitiekūno kelias link trečiojo rato buvo daug lengvesnis: lietuvis pirmajame rate neturėjo varžovo, o antrajame 6:2, 6:1 sutriuškino italą Tobią Costanzo Baragiolą Mordini (ITF-258).

A. Sabaliauskas pelnė 1 ITF vyrų vienetų reitingo tašką, o P. Vaitiekūnas – 2 ITF taškus bei 156 JAV dolerius. Pagrindinio etapo starte P. Vaitiekūno lauks vardinį kvietimą gavęs 18-metis serbas Nikola Matovičius (ITF-1795, ITF jaunių-524).

Lietuviai taip pat kartu dalyvavo dvejetų varžybos, kur pirmajame rate per 2 valandas 2 minutes 5:7, 6:7 (5:7) neatsilaikė prieš italus – Mattia Nannelli ir Filiberto Fumagalli.

Pirmojo seto pradžioje lietuviai panaikino 2 geimų deficitą (0:2, 2:2). Vėliau lygi kova vyko iki vienuoliktojo geimo, kai mūsiškiai pralaimėjo savo padavimų seriją. Antrajame sete P. Vaitiekūnas ir A. Sabaliauskas įspūdingai atsitiesė (1:5, 5:5) bei išplėšė pratęsimą. Jame lietuviai taip pat ilgai vijosi varžovus (0:3, 3:5), galiausiai panaikino deficitą (5:5), bet tada pralaimėjo 2 taškus paeiliui.

Lietuviams atiteko 108 JAV doleriai.

ITF serijos vyrų teniso turnyro Serbijoje prizų fondą sudaro 15 tūkst. JAV dolerių.

