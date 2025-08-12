Pijus Vaitiekūnas įveikė Ainių Sabaliauską ITF vyrų teniso turnyre Serbijoje

Lietuviai skynė pergales kvalifikacijoje ir trečiajame rate turėjo susitikti vienas su kitu. Lemiamoje kovoje dėl vietos pagrindiniame etape P. Vaitiekūnas per 1 valandą 31 minutę 6:2, 6:4 nugalėjo A. Sabaliauską.
Prieš tai A. Sabaliauskas 2:6, 6:3, [10:7] nugalėjo vardinį kvietimą gavusį italą Simone Macchione bei 6:4, 7:6 (7:2) pranoko amerikietį Aadarshą Tripathi (ATP-1882). P. Vaitiekūno kelias link trečiojo rato buvo daug lengvesnis: lietuvis pirmajame rate neturėjo varžovo, o antrajame 6:2, 6:1 sutriuškino italą Tobią Costanzo Baragiolą Mordini (ITF-258).
A. Sabaliauskas pelnė 1 ITF vyrų vienetų reitingo tašką, o P. Vaitiekūnas – 2 ITF taškus bei 156 JAV dolerius. Pagrindinio etapo starte P. Vaitiekūno lauks vardinį kvietimą gavęs 18-metis serbas Nikola Matovičius (ITF-1795, ITF jaunių-524).
Lietuviai taip pat kartu dalyvavo dvejetų varžybos, kur pirmajame rate per 2 valandas 2 minutes 5:7, 6:7 (5:7) neatsilaikė prieš italus – Mattia Nannelli ir Filiberto Fumagalli.
Pirmojo seto pradžioje lietuviai panaikino 2 geimų deficitą (0:2, 2:2). Vėliau lygi kova vyko iki vienuoliktojo geimo, kai mūsiškiai pralaimėjo savo padavimų seriją. Antrajame sete P. Vaitiekūnas ir A. Sabaliauskas įspūdingai atsitiesė (1:5, 5:5) bei išplėšė pratęsimą. Jame lietuviai taip pat ilgai vijosi varžovus (0:3, 3:5), galiausiai panaikino deficitą (5:5), bet tada pralaimėjo 2 taškus paeiliui.
Lietuviams atiteko 108 JAV doleriai.
ITF serijos vyrų teniso turnyro Serbijoje prizų fondą sudaro 15 tūkst. JAV dolerių.
