Laima Vladson Astanoje po atkaklios kovos nusileido neutraliai atletei

L. Vladson pirmojo seto pradžioje panaikino 2 geimų deficitą (0:2, 2:2), bet vėliau palūžo, pralaimėdama 3 geimus iš eilės. Antrajame sete viskas apsivertė aukštyn kojom: jau lietuvė išbarstė 2 geimų persvarą (3:1, 3:3), o vėliau spurtu 3:0 laimėjo setą.
Trečiajame sete L. Vladson ilgai buvo priekyje (3:1, 4:2, 5:3), bet savo padavimų metu neįtvirtino pergalės, pralaimėjo 4 geimus paeiliui ir iškrito iš vienetų varžybų. U. Lekomcevai laimėti nesutrukdė net ir 12 padarytų dvigubų klaidų (L. Vladson taip klydo 6 sykius).
Lietuvė už dalyvavimą vienetų varžybose gavo 147 JAV dolerius.
L. Vladson Astanoje dar dalyvaus dvejetų varžybose, kur kartu su neutralia atlete Anna Sedyševa bandys nugalėti uzbekę Dianą Jakovlevą ir neutralią atletę Dariją Beliajevą.
ITF serijos moterų teniso turnyro Astanoje prizų fondą sudaro 15 tūkst. JAV dolerių.
