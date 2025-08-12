Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

Sabalenka po įnirtingos trijų valandų kovos sustabdė Raducanu Sinsinatyje

2025-08-12 13:02 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-12 13:02

Sinsinatyje (JAV) tęsiasi elitinis WTA 1000 serijos „Cincinnati Open“ moterų teniso turnyras.

Emma Raducanu | Scanpix nuotr.

Sinsinatyje (JAV) tęsiasi elitinis WTA 1000 serijos „Cincinnati Open" moterų teniso turnyras.

0

Netoli įspūdingos pergalės buvo britė Emma Raducanu (WTA-39). Su naujuoju treneriu Francisco Roigu pradėjusi dirbti tenisininkė tik po 3 valandų 8 minučių maratono 6:7 (3:7), 6:4, 6:7 (5:7) pralaimėjo reitinge pirmaujančiai Arynai Sabalenkai.

Pirmajame sete britė neišlaikė dviejų geimų persvaros, o antrajame tokių klaidų nebekartojo. Lemiamo seto pradžioje E. Raducanu nerealizavo „break pointo“, o aštuntajame geime po beprotiškos 23 minučių kovos šiaip ne taip laimėjo savo padavimų seriją. Pratęsime E. Raducanu vieną kartą panaikino 2 taškų deficitą (2:4, 4:4), bet vėliau suteikė varžovei 2 „match pointus“ (4:6), iš kurių antrasis ir buvo lemtingas.

„Reikės padaryti išvadas po šio mačo, nes tam tikrais momentais mano žaidimo lygis per stipriai krisdavo. Reikia toliau treniruotis ir tobulėti, kad gerą žaidimą demonstruočiau ilgesnėmis atkarpomis. Apskritai, šiandien savo žaidimu buvau gana patenkinta. Pirmoji savaitė su naujuoju treneriu praėjo gerai. Manau, kad mano žaidime jau matosi tam tikrų pasikeitimų, bet tai tik pradžia“, – teigė E. Raducanu.

Netikėtai turnyras baigėsi vienai iš JAV vilčių Amandai Anisimovai (WTA-8). Ji 5:7, 4:6 neatsilaikė prieš Anną Kalinskają.

Amerikietė Madison Keys (WTA-6) 6:4, 6:0 pranoko unikaliu žaidimo stiliumi pasižyminčią japonę Aoi Ito (WTA-94), o Kazachstano atstovė Elena Rybakina (WTA-10) 4:6, 6:3, 7:5 išvargo pergalę prieš belgę Elisę Mertens (WTA-22).

WTA 1000 serijos moterų teniso turnyro Sinsinatyje prizų fondą sudaro beveik 5,153 mln. JAV dolerių.

