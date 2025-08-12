Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Europos kalnų dviračių čempionate Aleliūnaitė iškovojo 15-ą vietą

2025-08-12 10:47 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-12 10:47

Rugpjūčio 5–10 d. Švedijoje vyko Europos U15 ir U17 MTB XCO kalnų dviračių čempionatas. Čia Lietuvos rinktinės nariai kovojo 735 sportininkai iš 28 šalių.

UEC nuotr. | Organizatorių nuotr.

Lietuvos U17 rinktinę atstovavo Irmantė Aleliūnaitė, Lukas Skikas ir Jokūbas Kuklinskas. Taip pat čempionate dalyvavo Bernatonio dviračių akademijos auklėtiniai U15 grupėje – Emilė Petrauskaitė ir Marijus Medelinskas.

Lietuvos U17 rinktinę atstovavo Irmantė Aleliūnaitė, Lukas Skikas ir Jokūbas Kuklinskas. Taip pat čempionate dalyvavo Bernatonio dviračių akademijos auklėtiniai U15 grupėje – Emilė Petrauskaitė ir Marijus Medelinskas.

Pirmąją varžybų dieną sportininkai startavo asmeninėse lenktynėse laikui (ITT), kuriose reikėjo įveikti trumpą – apie 1 km – distanciją. Tik 45 greičiausi dalyviai buvo atrinkti dalyvauti XCC rungtyje. Iš Lietuvos atstovų šį atrankos barjerą įveikė vienintelė Irmantė Aleliūnaitė, kuri XCC rungtyje užėmė aukštą 15 vietą.

Toliau sportininkų laukė XCR rungtis – komandinis važiavimas estafetės principu. Šiose varžybose itin svarbus buvo kiekvieno sportininko asmeninis laikas, nes susumavus ITT ir XCR laikus, jis lemia starto poziciją pagrindinėse XCO lenktynėse.

Pagrindinėse XCO varžybose sportininkų laukė sudėtinga trasa – techniška, su daug šaknų nusileidimuose, vingiuotais posūkiais ir įkalnėmis, reikalaujančiomis geros ištvermės bei puikios technikos. Mūsų sportininkai sėkmingai įveikė visus iššūkius, o geriausiai pasirodė Irmantė, užėmusi 15 vietą.

„Į Europos čempionatą važiavau jau antrą kartą, tad jau tikėjausi pakovoti dėl aukštesnių pozicijų. Pirmas startas buvo asmeninėse lenktynėse laikui, čia suvažiavau neblogai ir patekau į XCC. Estafetėse tikslas buvo suvažiuoti kuo geresnį asmeninį ratą. Tai įgyvendinau neblogai, nes sudėjus TT ir XCR laikus išsikovojau XCO starto poziciją antroje eilėje.

Kitą dieną laukusiame XCC startavau pirmą kartą gyvenime tad nežinojau, kaip seksis. Startas buvo prastas, išsisegė pedalai, tačiau varžybų eigoje pavyko prasimušti į Top15 ir išlaikyti šią poziciją iki finišo. XCO varžybose ir vėl nepavyko startas, tačiau greitai sugrįžau į Top15. Antrame rate buvo pavykę ir apsilenkti daugiau varžovių ir dar labiau priartėti prie pirmojo dešimtuko, tačiau trečiame rate nepavyko išlaikyti tempo ir finišavau 15-oje pozicijoje. Rezultatu džiaugiuosi – jaučiuosi labai stipriai patobulėjusi nuo praėjusių metų“, – įspūdžiais po varžybų dalinosi Irmantė.

Lukas ir Jokūbas XCO varžybose startavo iš paskutinių pozicijų, o dėl gausių kritimų starte jiems teko sunkiai kovoti už kiekvieną poziciją.

Daugumai Lietuvos atstovų tai buvo pirmasis startas tokio lygio varžybose su tokia gausia dalyvių konkurencija. Džiaugiamės sportininkais, kurie įgijo daug vertingos patirties ir naujų įgūdžių.

Varžybų rezultatai:

Asmeninės lenktynės laikui (ITT):

Irmantė – 28 vieta

Jokūbas – 188 vieta

Lukas – 210 vieta

Marijus – 197 vieta

Emilė – 71 vieta

XCC (trumpųjų lenktynių rungtis):

Irmantė – 15 vieta

XCR (komandinės estafetės rungtis):

U17 komanda – 92 vieta

U15 komanda – 95 vieta

XCO (pagrindinės kalnų dviračių lenktynės):

Irmantė – 15 vieta

Jokūbas – 104 vieta

Lukas – 95 vieta

Marijus – 60 vieta

Emilė – 54 vieta

