TV3 naujienos > Sportas

Lietuvos U16 rinktinė lengvai pateko į Europos čempionato ketvirtfinalį

2025-08-12 14:29 / šaltinis: Sportas.lt / aut.
Autoriaus(-ės) nuotraukos nerasta
šaltinis: Sportas.lt aut.
2025-08-12 14:29

U16 Lietuvos rinktinė užtikrintai žengė į Europos čempionato ketvirtfinalį. Tomo Tarasevičiaus auklėtiniai Tbilisyje (Sakartvelas) vykstančiose Senojo žemyno pirmenybėse 92:50 (21:11, 21:13, 24:13, 26:13) nugalėjo Šveicarijos rinktinę.

Lietuvos U16 vaikinų krepšinio rinktinė | FIBA nuotr.

Lietuvos U16 vaikinų krepšinio rinktinė | FIBA nuotr.

0

Lietuviai atliko žymiai daug rezultatyvių perdavimų (26:8) ir taikliau metė tritaškius (41 proc. prieš varžovų 15).

Mūsiškiai pirmavo praktiškai visas rungtynes – šveicarai priekyje buvo tik pačioje susitikimo pradžioje (2:1). Po pirmojo kėlinio lietuviai jau turėjo 10 taškų persvarą (21:11), o po dviejų kėlinių Lietuvos dominavimas tapo dar ryškesnis (42:24).

TAIP PAT SKAITYKITE:

Po ilgosios pertraukos lietuviai sužaidė dar du solidžius kėlinius ir nė sekundei neleido suabejoti savo favoritų statusu.

Dėl bilieto į didjį ketvertą lietuviai kovos su Ispanijos ir Rumunijos poros nugalėtoja. Šios rungtynės antradienį startuoja jau 15:00 val.

Lietuvos rinktinės ketvirtfinalio rungtynės trečiadienį prasidės 15:00 val., jas galėsite stebėti „YouTube“ platformoje.

Lietuvos jaunučių rinktinė: Lukas Šiškauskas 16, Kristupas Sabeckas 12, Gabrielius Buivydas 12 (6 rez. perd., 6 atk. kam.), Jokūbas Kukta 6, Arnas Erlickis 8, Lukas Lukošiūnas 8, Benas Biržinis 7 (8 atk. kam.), Augustas Kičas 7, Paulius Veliulis 5, Joris Sinica 3, Simas Raščius 3, Rojus Stankevičius 2.

Šveicarijos jaunučių rinktinė: Šveicarija: Yanisas Lebrunas 14, Joris Šivickas 8.

