„Manchester United“ ultimatumas Antony: arba priima pasiūlymą, arba sėdi tribūnose

2025-08-12 13:27 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-12 13:27

„Manchester United“ pateikė ultimatumą brazilui Antony.

Antony | Scanpix nuotr.

„Manchester United" pateikė ultimatumą brazilui Antony.

Klubas aiškiai pranešė, kad žaidėjui liko vos savaitė apsispręsti: arba jis priima vieną iš pasiūlymų, kurie siekia nuo 30 iki 40 milijonų eurų, arba liks tribūnose iki pat sausio transferų lango pradžios. Sprendimas priimtas po to, kai Antony atvirai norėjo sugrįžti į Seviliją ir dar kartą atstovauti „Betis“, tačiau „United“ šiemet neketina kartoti praėjusio sezono nuomos politikos – klubas ieško tik pilno pardavimo ir garantuotų pinigų, kuriuos galėtų reinvestuoti į naują sudėtį, kuriamą pagal Rubeno Amorimo viziją.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tuo metu „Betis“ vėl bando išlaukti paskutinės transferų lango dienos, tikėdamasi dar vienos nuomos. Šis laukimas nepatinka „United“ finansų strategams ir INEOS vadovybei: jie nenori vėl susidurti su scenarijumi, kai vertingas žaidėjas priklauso nuo paskutinių sandorio detalių, o pardavimo suma vėl atsiduria rizikos zonoje. Klubas siekia aiškios ir galutinės išmokos jau šią vasarą.

Antony išlieka tvirtas – nori likti „Betis“, pasiryžęs mažintis algą ir laukti, kol bus suteikta galimybė grįžti į ekipą, kurioje praėjusį sezoną tapo kertiniu žaidėju ir siekia paruošti save kitiems karjeros iššūkiams. Tokia pozicija spaudžia „United“ vadovybę, nes ilgas laukimas galėtų neigiamai paveikti tiek komandos psichologiją, tiek rinkos derybines galias.

