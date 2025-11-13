 
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Apie naują meilę prakalbusi Jazzu dalijasi dar viena džiugia žinia: „Grąžino man jėgas“

2025-11-13 10:16
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-13 10:16

Viena ryškiausių šalies muzikos kūrėjų Justė Arlauskaitė – Jazzu pristato naują dainą „Baltos pelėdos“ – simbolių, mistikos ir šviesos kupiną kūrinį, žymintį naują jos kūrybos etapą ir asmeninį praregėjimą.

Viena ryškiausių šalies muzikos kūrėjų Justė Arlauskaitė – Jazzu pristato naują dainą „Baltos pelėdos" – simbolių, mistikos ir šviesos kupiną kūrinį, žymintį naują jos kūrybos etapą ir asmeninį praregėjimą.

8

Pasak atlikėjos, dainą „Baltos pelėdos“ įkvėpė Davido Lyncho kultinis serialas „Twin Peaks“.

Jazzu
(3 nuotr.)
(3 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Jazzu

„Gyventi čia, šioje žemėje, visgi gera“

„Pirmiausia – tai simbolis, atėjęs iš mano mylimo serialo „Twin Peaks“, kuris jungia dvi dimensijas – tai, kas matoma, ir tai, kas slypi giliau. Šio serialo kūrėjas Davidas Lynchas man visada buvo įkvėpimo šaltinis, o „Twin Peaks“ – prasmingiausias ir įspūdingiausias kūrinys, atvėręs man visai kitokį būties suvokimą. Pelėda šiame pasaulyje simbolizuoja praregėjimą – ji atveria duris į patirtis, kurių protas dažnai neleidžia išgyventi“, – atvirauja Jazzu.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Atlikėja pasakoja, kad „Baltos pelėdos“ kalba apie viltį, meilę ir gyvenimo džiaugsmą ir tą akimirką, kai suvoki, jog gyventi čia, šioje žemėje, visgi gera.

„Baltos pelėdos sparnai – tai meilės sparnai. Apie tai, kaip mistiškai gali susitikti dvi sielos, pamilti ir kartu kurti“, – dalijasi Jazzu.

Svarbus simbolis

Pelėdos simbolis jai svarbus ir asmeniškai – tai pirmoji jos tatuiruotė, žyminti sapnus, svajones, skrydį ir vidinius lūžius, po kurių žmogus vėl išmoksta gyventi.

„Kaip ir meilė – ji dekonstruoja, o tada iš naujo sukuria“, – priduria dainininkė.

„Meilė grąžino man jėgas gyventi ir kurti. Dabar grįžtu visa širdimi prie to, ką myliu labiausiai – kūrybos ir dalijimosi ja su jumis“, – sako Jazzu, pristatydama ir naują savo kūrybinį etapą.

Koncertinis turas

Šiuo metu atlikėja ruošiasi ir įspūdingam koncertiniam turui „Jazzu + 100“, kuriame scenoje ją lydės net šimtas muzikantų – orkestras, choras ir grupė. Tai bus didžiausias ir ambicingiausias Jazzu projektas iki šiol, žadantis išskirtinį garsų, emocijų ir šviesos potyrį.

Turą sudarys trys koncertai didžiausiose šalies arenose: vasario 14 dieną Jazzu pasirodys Kauno „Žalgirio“, vasario 27-ąją – Klaipėdos „Švyturio“, o kovo 6-ąją – Vilniaus „Twinsbet“ arenose. Bilietus į koncertus platina Bilietai.lt.

„Tai mano svajonė – stovėti scenoje su šimtu muzikantų, dalintis meile, garsais ir energija. Po visko, ką išgyvenau, noriu švęsti gyvenimą garsiai“, – sako Jazzu.

