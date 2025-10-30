Iš naujai meilę atradusios Jazzu – džiugi žinia

Trijuose didžiausiuose Lietuvos miestuose vyksiančiuose koncertuose scenoje kartu su atlikėja pasirodys net 100 muzikantų: orkestras, choras ir grupė.
Laukia didingas Jazzu grįžimas
Pasak koncertų organizatorių, kol kas programa ir svečiai dar slepiami, tačiau laukia didingas Jazzu grįžimas į arenas, rašoma pranešime spaudai.
„Jazzu +100“ – tai ne tik naujas skambesys, bet ir kokybinis šuolis atlikėjos karjeroje. Koncertų metu skambės tiek naujos dainos, tiek klausytojų jau pamėgti kūriniai naujame, plačiame muzikiniame amplua. Įspūdingi koncertai įvyks vasario 14 dieną Kauno „Žalgirio“, vasario 27-ąją Klaipėdos „Švyturio“ ir kovo 6-ąją Vilniaus „Twinsbet“ arenose.
„Dainuoti su orkestru yra kiekvieno svajonė – tai didelė privilegija ir atsakomybė. Užaugau su klasikine muzika ir visada įsivaizdavau, kaip vieną dieną stovėsiu scenoje bei atliksiu savo dainas su orkestru. Tai galybė, kai tiek daug instrumentų, tiek energijų susilieja į visumą – į gražiausią muzikinį reiškinį“, – sako Jazzu.
Pastaraisiais metais rečiau koncertavusi Jazzu šį turą vadina sugrįžimu visa jėga. Pasak talentingos kūrėjos, būsimuose koncertuose klausytojai išgirs ne tik galingai skambančius didžiausius hitus, bet ir kūrinius iš būsimojo albumo.
„Tapusi mama, scenoje buvau tik puse kojos. Šiais metais noriu sugrįžti visa jėga – dalintis nauja muzika, naujais supratimais ir patirtimis. Koncertuoju retai, bet su trenksmu. Tai pirmasis mano turas su orkestru – ir skamba išties solidžiai. Šie koncertai mane labai veda į priekį: baiginėju albumą, kurio dainos juose skambės, noriu būti geriausioje formoje ir sukurti geriausią koncertą, kokį esu turėjusi“, – atvirauja dainininkė.
Didžiausiose šalies arenose įvyksiančiuose koncertuose atlikėja žada į programą sugrąžinti ir seniai neatliktus kūrinius, tarp kurių ir vienas, kurį įvardija – „I’ll Be Gone“.
„Mano misija – savo dainomis ir energija ištraukti žmones iš rutinos, suteikti jiems vilties, tikėjimo ir jėgų. Todėl scenoje atiduodu viską. Noriu, kad žmonės iš šių koncertų parsineštų du svarbiausius jausmus – meilę ir įkvėpimą gyventi taip, kaip trokšta jų širdys“, – apie būsimus pasirodymus ture „Jazzu +100“ pasakoja dainininkė.
Oficiali bilietų prekyba į didžiausiose šalies arenose įvyksiančius koncertus „Jazzu +100“ startuoja šiandien. Bilietus platina Bilietai.lt. Vasario 14 dieną koncertas įvyks Kauno „Žalgirio“ arenoje, vasario 27-ą Klaipėdos „Švyturio“, o kovo 6-ą baigsis Vilniaus „Twinsbet“ arenoje.
