Kalendorius
Spalio 30 d., ketvirtadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
7
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Iš naujai meilę atradusios Jazzu – džiugi žinia

2025-10-30 09:44 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-30 09:44

Trečiadienį pasirodė žinia, kad Justė Arlauskaitė-Jazzu išsiskyrė su mylimuoju bei vaikelio tėčiu Donatu Ivanausku. Vis dėlto dainininkės gyvenime netrūksta naujienų – ji užmezgė santykius su žinomu aktoriumi Tadu Grynu. Be to, Jazzu laukia ir naujas profesinis etapas. Jau 2026 metų pradžioje atlikėja leisis į ambicingą koncertinį turą „Jazzu +100“.

Trečiadienį pasirodė žinia, kad Justė Arlauskaitė-Jazzu išsiskyrė su mylimuoju bei vaikelio tėčiu Donatu Ivanausku. Vis dėlto dainininkės gyvenime netrūksta naujienų – ji užmezgė santykius su žinomu aktoriumi Tadu Grynu. Be to, Jazzu laukia ir naujas profesinis etapas. Jau 2026 metų pradžioje atlikėja leisis į ambicingą koncertinį turą „Jazzu +100“.

REKLAMA
7

TAIP PAT SKAITYKITE:

Trijuose didžiausiuose Lietuvos miestuose vyksiančiuose koncertuose scenoje kartu su atlikėja pasirodys net 100 muzikantų: orkestras, choras ir grupė.

REKLAMA
REKLAMA

Laukia didingas Jazzu grįžimas

Pasak koncertų organizatorių, kol kas programa ir svečiai dar slepiami, tačiau laukia didingas Jazzu grįžimas į arenas, rašoma pranešime spaudai.

REKLAMA

„Jazzu +100“ – tai ne tik naujas skambesys, bet ir kokybinis šuolis atlikėjos karjeroje. Koncertų metu skambės tiek naujos dainos, tiek klausytojų jau pamėgti kūriniai naujame, plačiame muzikiniame amplua. Įspūdingi koncertai įvyks vasario 14 dieną Kauno „Žalgirio“, vasario 27-ąją Klaipėdos „Švyturio“ ir kovo 6-ąją Vilniaus „Twinsbet“ arenose.

REKLAMA
REKLAMA

„Dainuoti su orkestru yra kiekvieno svajonė – tai didelė privilegija ir atsakomybė. Užaugau su klasikine muzika ir visada įsivaizdavau, kaip vieną dieną stovėsiu scenoje bei atliksiu savo dainas su orkestru. Tai galybė, kai tiek daug instrumentų, tiek energijų susilieja į visumą – į gražiausią muzikinį reiškinį“, – sako Jazzu.

Pastaraisiais metais rečiau koncertavusi Jazzu šį turą vadina sugrįžimu visa jėga. Pasak talentingos kūrėjos, būsimuose koncertuose klausytojai išgirs ne tik galingai skambančius didžiausius hitus, bet ir kūrinius iš būsimojo albumo.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

„Tapusi mama, scenoje buvau tik puse kojos. Šiais metais noriu sugrįžti visa jėga – dalintis nauja muzika, naujais supratimais ir patirtimis. Koncertuoju retai, bet su trenksmu. Tai pirmasis mano turas su orkestru – ir skamba išties solidžiai. Šie koncertai mane labai veda į priekį: baiginėju albumą, kurio dainos juose skambės, noriu būti geriausioje formoje ir sukurti geriausią koncertą, kokį esu turėjusi“, – atvirauja dainininkė.

REKLAMA

Didžiausiose šalies arenose įvyksiančiuose koncertuose atlikėja žada į programą sugrąžinti ir seniai neatliktus kūrinius, tarp kurių ir vienas, kurį įvardija – „I’ll Be Gone“.

„Mano misija – savo dainomis ir energija ištraukti žmones iš rutinos, suteikti jiems vilties, tikėjimo ir jėgų. Todėl scenoje atiduodu viską. Noriu, kad žmonės iš šių koncertų parsineštų du svarbiausius jausmus – meilę ir įkvėpimą gyventi taip, kaip trokšta jų širdys“, – apie būsimus pasirodymus ture „Jazzu +100“ pasakoja dainininkė.

Oficiali bilietų prekyba į didžiausiose šalies arenose įvyksiančius koncertus „Jazzu +100“ startuoja šiandien. Bilietus platina Bilietai.lt. Vasario 14 dieną koncertas įvyks Kauno „Žalgirio“ arenoje, vasario 27-ą Klaipėdos „Švyturio“, o kovo 6-ą baigsis Vilniaus „Twinsbet“ arenoje.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
„Išsipildymo akcija“ 2024 paramos koncertas (nuotr. Dmitrij Kudriavcev/Fotodiena)
Iš Jazzu – stulbinanti žinia (51)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
alio!?
alio!?
2025-10-30 09:53
o kas nuolat Majų prižiūrės gastrolių metu? naujas tata?
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (7)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų