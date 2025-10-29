Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Justė Arlauskaitė-Jazzu išsiskyrė su mylimuoju Donatu Ivanausku

2025-10-29 12:17
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-29 12:17

Atlikėjos Justės Arlauskaitės-Jazzu gyvenime – dideli pokyčiai. Moteris pasuko skirtingais keliais su ilgamečiu mylimuoju, sūnaus Majaus tėčiu Donatu Ivanausku.

Atlikėjos Justės Arlauskaitės-Jazzu gyvenime – dideli pokyčiai. Moteris pasuko skirtingais keliais su ilgamečiu mylimuoju, sūnaus Majaus tėčiu Donatu Ivanausku.

53

J. Arlauskaitė-Jazzu tapo žurnalo „Žmonės“ naujausio numerio viršelio veidu ir duotame interviu patvirtino žinią apie skyrybas su D. Ivanausku.

Ji taip pat prasitarė apie naujus santykius su garsiu Lietuvos aktoriumi. 

„Buvau pametusi viltį, jog kada nors vėl šitaip mylėsiu...“ – žurnalui „Žmonės“ užsiminė J. Arlauskaitė-Jazzu.

Skyrybos su mylimuoju

Apie santykių su Jazzu pradžią Donatas yra pasakojęs dokumentiniame filme „M.A.M.A., kas toliau?!“

„Aš eidavau į Justės koncertus, netgi vesdavausi ten mamą ir savo buvusias mergas. Po truputį įsiliejau į jos draugų ratą, vieną kartą pasisveikinom, kitą, žiūrėk, jau tapome pažįstami. Aš ją įsimylėjau jai būnant scenoje, man imponavo jos muzika, išvaizda“, – prieš keletą metų šiltais prisiminimais dalijosi vyras. 

Tuo tarpu J. Arlauskaitė-Jazzu yra pasakojusi apie pirmąjį judviejų pasimatymą: „Jis atvažiavo motociklu, visas toks kietas, gražus. Aš bijojau važinėti motociklu, atsikvėpdavau kiekvienąkart mums sustojus prie šviesoforo. Vis prašiau važiuoti dar šiek tiek lėčiau, sakiau, kad gyvenime dar norėsiu vaikų pagimdyti. Tą akimirką jis atsisuko, nusiėmė šalmą ir pasakė: „Pagelbėti su vaikais?“

Jazzu ir Donatas 2022-ųjų lapkritį susilaukė sūnaus Majaus.

Po sūnaus gimimo dalindama interviu Jazzu neslėpė, kad pirmagimio atėjimas į pasaulį paveikė ir judviejų su Donatu santykius.

„Aišku, tarp mūsų atsirado daugiau įtampos, tapome klasikine šeima buities atžvilgiu. Bet tai normalu. Jis turi be galo gražų ryšį su vaiku, bet buvo visko. Iš pradžių aš bijojau vaiką su kuo nors palikti, labai saugojau. Vienu metu perdegiau, nuvažiavo stogas, dar prasidėjo koncertai. Paskambinau Donatui ir pasakiau, kad pasiimtų vaiką, pabūtų dviese. Nuo tos dienos jis pradėjo kitaip mane vertinti, pamatė, kaip yra sunku būti nuolat su vaiku, o ne kelias valandas per dieną“, – laidoje „Pasaulis pagal moteris“ kalbėjo Jazzu.

Tąkart dainininkė atskleidė, kad visas dėmesys yra sutelktas į vaiką, o dėl to nukenčia ir judviejų santykiai: „Pradedame vienas kito nepastebėti, tai baisu, bet tai vyksta kone kiekvienoje šeimoje. Tik dabar pradedame prisiminti, kad visgi mes dviese iš meilės pradėjome visai tai. Esame sąmoningi žmonės, bandome ties tuo dirbti, šnekėtis ir prisiminti, kad esame mylimieji, o ne tik tėtis ir mama.“

Asadas
Asadas
2025-10-29 12:48
Ji ispaisyta.Tatuiruotes rodo priklausymą žemiausiam visuomenės sluoksniui.
Atsakyti
sveikinimai
sveikinimai
2025-10-29 12:28
kas sekantis susigadint gyvenima
Atsakyti
nu
nu
2025-10-29 12:43
....lenktynės - kas trumpiau pragyvens šeimoje....
Atsakyti
